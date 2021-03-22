Как защитить детей от педофилов: важные правила, которые должны знать родители

Семилетнюю Машу Борисову из села Счастливое Херсонской области изнасиловали и убили. ДНК-экспертиза подтвердила причастность к преступлению местного жителя, который жил рядом. И это далеко не единственный случай. За эту неделю в Кривом Роге совершили нападение на 10-летнего ребенка, в Ужгороде задержали тренера по боксу за сексуальных домогательств к 14-летней воспитаннице, в Одессе и Киеве – извращенцев, которые демонстрировали свои гениталии детям на улицах. Как бы мы ни оберегали наших детей, мы не можем с ними быть 24 часа в сутки. Но можем попытаться защитить их, объясняя элементарные правила. Какие именно – далее в материале.

Сюжет Евгении Коваленко и Виталия Полякова Видео: Сегодня

Осторожно, педофил!

Распознать педофила в своем окружении довольно непросто. Внешность, профессия или социальный статус могут быть какими угодно! И начаться все может банально с беседы о чем-либо с приветливым незнакомцем или его невинной просьбы о помощи.

Злоумышленники разбираются в психологии ребенка и умело втираются в доверие. Конфеты, подарки, обещания показать котенка, щенка. Да что угодно придумают, чтобы заманить маленьких в безлюдное закрытое пространство.

Как правильно родителям говорить с детьми об опасностях

Такие разговоры следует начинать как можно раньше. Не ждать, пока ребенок пойдет в школу. А с 2-3 лет уже объяснять разницу между мальчиками и девочками – простыми словами и на примере иллюстраций из книг. Даже маленький ребенок должен знать, как правильно называются части его тела, в том числе и половые органы.

Психолог и основательница школы детской безопасности Анна Носач поясняет, что важно называть все части тела своими словами, а не какими-то названиями, типа "краник", "петушок", "печенька".

"Потому что если что-то случилось, ребенок просто этого не сможет объяснить или кто-то его может не понять", – поясняет эксперт.

Важно с детства учить детей личным границам. Объяснять, что является интимными частями тела, которые являются частными и которые обязательно нужно прикрывать.

Доктор психологических наук, заместитель директора по научной работе Института социальной и политической психологии АПН Украины Любовь Найденова говорит, что детям все необходимо объяснять без эмоционального нажима, без запугиваний.

"Есть такое правило трусиков. Трусики – это только твое и никто не имеет права прикасаться к ним, просить их показать, снять. Это только твое", – поясняет эксперт.

А еще важно рассказать малышам об исключении из этого правила – когда и кто иногда может прикасаться к его интимным зонам. Например, когда нужна помощь с купанием или переодеванием, или во время визита к врачу.

Что такое хорошо и что такое плохо?

Психолог Анна Носач говорит, что различают хорошие и плохие прикосновения: "Если тебе от этого прикосновения страшно или просто ты не хочешь, чтобы тебя сейчас касались, а тебя к этому вынуждают, уговаривают – это прикосновение плохое".

С детства нужно учить ребенка безопасности в повседневной жизни: не разговаривать с незнакомцами на улице, не открывать им двери, ничего не брать из рук и никуда не идти с чужими людьми без разрешения родителей. А также уметь громко просить о помощи.

Как пережить насилие

Как детей во Франции учат безопасности

Во Франции даже в детских садах малышей обучают противостоять потенциальным похитителям, рассказывает известная писательница и мать двоих дочерей Ирэна Карпа.

По ее словам, первое, что детей научили в саду – это если тебя хватает за руку чужой дядя, чужая тетя – кричать на всю улицу. И не просто кричать "ай, отпусти меня", а кричать очень четко – "это не мой папа, это не моя мама". Это нужно для того, чтобы другие люди, которые это видели, четко понимали, что происходит.

Ее дочкам 9 и 10 лет. Без присмотра взрослых они никогда не остаются. Всюду их сопровождают или родители, или няня. До того Ирена постоянно обсуждала с детьми возможные ухищрения злоумышленников, которым нельзя верить.

Разговаривайте с детьми на серьезные темы / Фото: freepik.com

"Не то, что вы в 3 года ребенку сказали и он так прям запомнит. Ему надо все время повторять, что даже если к тебе кто-то подходит и говорит тебе: "Иди, я тебя из школы заберу. Твоя мама меня послала" или "Твоя мама попала в аварию", то они знают, что этому верить нельзя", – поясняет Карпа.

Основательница школы детской безопасности в Киеве Анна Носач подтверждает, что это правильный метод. У женщины тоже есть дочь, с которой она откровенно может поговорить о чем угодно. Ей 8 лет. Вот, например, что нужно делать, если на остановке пристал незнакомец.

"Я бы сначала сказала, что я вас не знаю, а потом пошла бы в магазин и сказала им позвонить моим родителям", – рассказала девочка.

Анна с дочерью также обсуждает различные варианты развития событий. Также хорошо усваивается информация в игровой форме, говорит эксперт. А еще мама обычно читает дочке книжки о детской безопасности.

Читайте также: Как разговаривать с детьми на сложные темы: советы психолога

Но знать теорию иногда недостаточно. В нужный момент ребенок не всегда может сориентироваться. Поэтому эксперт советует мамам и папам моделировать возможные сценарии злоумышленников и отрабатывать с малышами.

Например, многие дети говорят, что нужно бежать домой, а это значит в подъезд, а это место не людное. Лучше бежать туда, где есть люди!

Опасность очень близко: как распознать педофила

Обычно обидчики детей – это не только те злоумышленники, которые выслеживают жертв на детских площадках, в парках, возле учебных заведений или в интернете. Чаще всего сексуальное насилие дети испытывают именно от хорошо знакомых и даже близких им людей.

Первое, что должно насторожить родителей – это когда, например, сосед или приятель вдруг начинает уделять много внимания вашему ребенку и часто стремится оставаться с ним наедине.

Неутешительная статистика

С начала 2021 года в Украине от сексуального насилия уже пострадали 75 детей. А в прошлом году полиция открыла более 400 уголовных дел.

Но на самом деле таких преступлений гораздо больше, ведь зачастую дети стесняются и боятся рассказывать родителям о таких вещах. Или вообще не понимают, что это насилие и что так не должно быть, если с ними об этом никогда не говорили.

Координатор Национальной горячей линии для детей и молодежи ОО "Ла Страда-Украина" Алена Кривуляк поясняет, когда это постоянные поглаживания за интимные части тела, когда это комплименты сексуального характера, которые для тебя не являются приемлемыми и очень неприятными, то все равно ребенок начинает искать вину в себе.

Старайтесь быть устойчивыми и все-таки показать ребенку, что вы – серьезная взрослая опора, которая поддержит, сможет помочь и поймет. Не станет обвинять. Не станет унижать. Не станет бить или кричать.

Как наладить доверительные отношения с детьми

Психологи говорят, важно с детства налаживать доверительные отношения с детьми. По словам Любови Найденовой, доверие не возникает по щелчку – ребенка нужно выслушать.

"Иногда не бывает на это времени, но надо выделять какое-то определенное время для того, чтобы просто быть с ребенком рядом. Заниматься его какими-то вопросами или общими делами. Давать пространство и время, когда ребенок может о чем-то спросить. Может о чем-то рассказать, и мы это слушаем", – поясняет эксперт.

Как разговаривать с детьми на важные темы: опыт мамы 5 детей Елены Борисовой

Ресторатор Елена Борисова, которые с мужем воспитывают 5 детей, говорит, что она выросла во время, когда родители вообще ни говорили на эту тему. Когда дети сами узнавали о каких-то особенностях девочек или мальчиков. От друзей, где-то на лавочке.

Теперь в семье известных рестораторов Дмитрия и Елены Борисовых не бывает "неудобным вопросов". У них пятеро детей и родители не стесняются детства говорить с ними на разные интимные темы.

"Тем более они меня видят почти каждый год беременной. Рассказываю на личном примере", – говорит Елена.

Елена Борисова с мужем Дмитрием Борисовым и детьми / Фото: facebook/elena.sapunova.7

О том, как подбирать правильные слова для разговора с детьми на серьезные темы, Елена училась у психологов и читала специальную детскую литературу. Поэтому к вопросу 4-летнего сына Иосифа "откуда берутся дети?" была готова. И никаких рассказов о капусте или аиста. Надо отвечать честно, но и не перегружать ребенка лишними деталями.

"Мы рассказываем с Димой, что вот мама с папой полюбили друг друга. Ну то есть историю любви рассказываем. Все из-за любви. А не из-за каких-то там непонятных вещей. Плюс показываем в книгах. Кате нашей 11 лет. Я с ней на все женские темы лет с 7 лет общаюсь. Мы открыто рассказываем согласно их возрасту, как и что происходит в организме", – поделилась личным опытом Елена Борисова.

Несмотря на публичность рестораторов, фото и личной информации об их детей в интернете маловато.

Что категорично нельзя публиковать в интернете

Психологи предостерегают, нельзя публиковать информацию, где учится ребенок, какие кружки посещает, где отдыхает и живет. Ведь эти данные могут использовать злоумышленники для наблюдение за ребенком. Также не стоит обнародовать смешные и откровенные детские фотографии – все то, чего бы вам не хотелось видеть, например, на билборде возле школы.

Ранее мы также поговорили с психологом и выяснили, как родителям реагировать на первую любовь детей.