Как защитить лицо от мороза: 8 правил

Откажитесь от увлажняющего крема, ухаживайте за кожей вокруг глаз и губ

Холод оказывает негативное влияние на кожу лица, делая ее сухой и шелушащейся. При этом она теряет свой природный блеск и становится вялой. Как же правильно защитить кожу лица зимой от покраснений и обморожений — мы расспросили косметолога Марину Супрун.

Косметолог, трихолог Марина Супрун / Фото: instagram/cosmetolog_zaporozhye

Пользуйтесь питательным, а не увлажняющим кремом

Крайне важно, какой именно крем мы наносим. Главное – он не должен быть увлажняющим, поскольку на сильном ветре или морозе вся влага, которой мы насытили клетки кожи перед выходом из дома, будет не на пользу из-за перепада температур.

Вместо увлажнения мы легко можем получить разрушение эпидермиса и даже воспаление. Следствием будут шелушение, красные пятна, как вариант – обострение купероза/розацеа или акне.

Крем должен быть питательным и подобранным по типу кожи, либо это может быть крем-эпителизант (такие кремы часто назначают для восстановления после агрессивных процедур химического пилинга, лазерной шлифовки). Они отлично подходят для чувствительной сухой и/или обезвоженной кожи.

Наносите крем минимум за полчаса до выхода на улицу

Наносите крем минимум за полчаса до выхода на улицу / Фото: Depositphotos

Из-за густой, насыщенной жирами структуры "зимние" кремы впитываются медленно. Поэтому наносить их нужно не непосредственно перед выходом на улицу, а за полчаса до того. Если наносить крем за несколько минут до выхода, он не будет выполнять свои защитные функции.

Если светит солнце, наносите солнцезащитный крем

Зимой, как и летом, несмотря на короткий световой день и частую пасмурность, УФ-лучи также активны. Неверно полагать, что зимой невозможна пигментация – возможна. Поэтому важно защищать кожу SPF-средствами не только летом, но и в осенне-зимний период.

Разница будет лишь в показателе SPF: летом – не менее 30, зимой можно брать облегченный вариант – 15. Однако если вы проходите процедуры пилинга, шлифовки или активно используете грубый скраб, SPF следует выбирать с более высоким фактором защиты.

Также женщинам, имеющих активную глубокую пигментацию кожи, стоит использовать крем с SPF 30 уже в феврале.

Используйте косметику без спирта

Используйте косметику без спирта / Фото: Depositphotos

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Спирт обезвоживает и высушивает кожу. Чем сильнее кожа обезвожена, тем большее воспаление внутри клетки, раздражение кожи и стресс. Она становится еще более чувствительна к любым изменениям окружающей среды, в том числе к перепадам температуры.

Пользуйтесь гигиенической помадой

Пользуйтесь гигиенической помадой / Фото: Pixabay

Гигиеническая помада, особенно не имеющая в составе плотных пигментов, шиммеров и прочего, как и крем-эпителизант, защищает чувствительную и тонкую кожу губ от обезвоживания, пересыхания и появления трещин. Чем более органический состав и покрывающая способность (плотность, густота) таких помад-бальзамов – тем лучше защита кожи.

Используйте специальный крем для век

У многих женщин с сухой кожей, особенно имеющих атопический дерматит, помимо частых зон шелушения – щек, губ, страдает кожа век и всей периорбитальной (окологлазной) зоны. Шелушения и покраснения – частые спутники, особенно в местах коррекции линии бровей, поскольку часто мы травмируем эту зону механически, устраняя неактуальные волоски, а также около уголков глаз и непосредственно самих век.

Эту зону также можно и нужно защищать. Так как кожа в периорбитальной зоне более тонкая и нежная и не имеет активных сальных желез, как в Т-зоне, например, существуют специальные кремы и кремы-бальзамы с составами, защищающими и обволакивающими кожу. Также можно подобрать крем для глаз, который будет хорошо питать и защищать кожу.

Замените скраб пилингом

Замените скраб пилингом / Фото: Depositphotos

Скраб – это средство с условно крупными абразивными частицами, которые в процессе массажа шлифуют и отшелушивают ороговевшие клетки кожи, делая ее более нежной и обновленной. Однако в зимний период, тем более для чувствительной, раздраженной и сухой кожи, это средство является слишком грубым и травмирующим.

Скраб в таком случае лучше заменить на гоммаж – более мелкодисперсные частички, с меньшей травмирующей способностью в составе, а сама консистенция и основа, в которой они находятся, более питательная и деликатная по отношению к коже.

Как правильно готовиться к косметологическим процедурам зимой

Стоит обратить внимание также на сугубо осенне-зимние процедуры: химический пилинг, алмазную или лазерную шлифовку. К процедурам следует готовиться заблаговременно, учитывать все особенности и тип кожи, а также понимать, что чем более чувствительна и обезвожена кожа в момент процедуры, тем тяжелее будет проходить восстановление, с длительным реабилитационным периодом, с возможными покраснениями, воспалениями и т. д.

Следует понимать, что чем сильнее мы стимулирует эпидермис к обновлению, тем лучше мы должны ухаживать за кожей до и после таких процедур, чтобы она имела ресурсы на это обновление и восстановление.

Необходимо пересмотреть домашний уход и обратиться к косметологу за консультацией, чтобы, проанализировав состояние кожи, подобрать актуальный и правильный уход в зимний период, а также подготовить кожу для дальнейших вмешательств. Особенно если вы планируете проводить их самостоятельно.

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