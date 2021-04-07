Как женщине подготовиться и пережить менопаузу: полезные советы

Важно понимать, что менопауза – не болезнь, а нормальный период в жизни женщины

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В жизни каждой женщины наступает период, который меняет ее привычный ритм жизни – менопауза. В это время снижаются функции яичников, репродуктивная система перестраивает работу, а менструации останавливаются. Какие эмоциональные и физиологические изменения происходят в период менопаузы с женщинами, и как его пережить, рассказала Life Сегодня акушер-гинеколог, специалист УЗИ медицинского центра "Униклиника" Анна Калинчук.

Когда у женщин наступает менопауза

В среднем женщина сталкиваются с менопаузой в 51 год. До 45 лет считается ранняя менопауза, а после 55 лет – поздняя. Но все эти показатели усредненные, ведь на них влияет много факторов.

При этом отстрочить менопаузу физически невозможно, а вот ускорить – реально, если не начать заниматься спортом, находиться постоянно в стрессе, неправильно питаться и злоупотреблять алкоголем.

Как понять, что менопауза приближается: основные симптомы

"Первыми звоночками", указывающими на приближение менопаузы, являются месячные. Зачастую цикл становится продолжительнее, а сами менструации – менее обильными.

Кроме того, у женщины может быть повышенная потливость, частая смена настроения, нежелание секса, ухудшение памяти и сна, а также боли в суставах, недержание мочи.

Как менопауза влияет на женщину

Нередко во время менопаузы женщины набирают лишний вес, жалуются на повышенное артериальное давление и меньшую подвижность в суставах.

Но менопауза влияет не только на физическое состояние женщины, а и на ее внешность. В этот период кожа становится мене эластичной и упругой, больше проявляются морщины, ногти становятся более ломкими, а волосы – тускнеют и больше выпадают.

Кроме изменений в организме женщины, в период менопаузы меняется и ее эмоциональное состояние. Может снижаться работоспособность, быстро и часто меняться настроение и снижаться либидо.

Что женщине необходимо изменить в своем образе жизни:

три шага

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Первый шаг – поберегите свое здоровье смолоду

Ежегодно проходите профилактические осмотры, уделяя особенное внимание состоянию шейки матки и молочным железам.

Второй шаг – измените свой образ жизни

Старайтесь находить баланс между работой и отдыхом, следите за питанием, сном и занимайтесь спортом.

Третий шаг – занимайтесь саморазвитием

Чтобы вы чувствовали себя хорошо, не прекращайте процесс развития – изучайте новую информацию, заводите новые знакомства, учите стихи, пойте, пойдите на курсы по скорочтению или изучению языков, флиртуйте, путешествуйте.

Какое должно быть питание во время менопаузы

Чтобы приносить организму пользу, питание должно быть сбалансированным и разнообразным.

Важно понимать: если ваша пища не станет для вас лекарством, тогда вашей пищей станут лекарства.

Необходимо регулярно пить воду, употреблять белок, цельнозерновые крупы, фрукты, овощи, молочные продукты и полезные жиры.

А вот от обработанных круп, жирных сортов мяса, соли, кофеина, алкоголя, сладостей и фастфуда стоит отказаться.

Нужно ли принимать какие-то медикаменты в период менопаузы

Важно понимать, что менопауза – не болезнь, а нормальный период в жизни женщины. В этот период женщине необходимо ежедневно употреблять кальций из дополнительных источников – не менее 1 г, и витамин D3 – не менее 600 МЕ. Они помогут снизить риски потери нормальной плотности костной ткани и станут профилактикой переломов костей.

Какие витамины принимать в период менопаузы

Ученые выяснили, что женщины, которые употребляют достаточно витамина D и кальция, имели на 17% меньший риск наступления ранней менопаузы. Также эффективным в этот период для женщин может быть потребление витамина Е в дозе 400 МЕ/сутки.

Защитить организм от заболеваний, которые становятся более вероятными с возрастом, помогут витамины А, Е, С, а витамин В12 урегулирует перепады настроения и поможет наладить сон. Позаботиться о микрофлоре кишечника, а также помочь восстановить кожу, волосы и ногти поможет биотин.

Стоит обратить внимание на сбалансированный комплекс Orthomol Femin, где точно определены правильные дозировки витаминов, микроэлементов и других питательных веществ, необходимых для организма женщины в период менопаузы.

Из-за нарушения метаболизма костной ткани снижается плотность костей, они становятся более хрупкими и в результате появляется остеопороз. Как результат – снижение прочности кости и повышение риска переломов. Чтобы уменьшить эти риски, Анна Калинчук рекомендует также периодически принимать витамины из комплекса Orthomol Osteo, в составе которого подобранны необходимые организму витамины и микроэлементы, которые защищают опорно-двигательный аппарат.