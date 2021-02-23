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Как живет самая умная в мире кошка-рекордсменка: невероятные фото

23 февраля, 15:08

Владимир Грисюк

Питомец выполняет за одну минуту 26 трюков

Кошка 20-летней жительницы Австрии Аники Мориц официально признана самой умной в мире. Восьмилетняя Алексис вошла в Книгу рекордов Гиннесса, выполнив за одну минуту 26 трюков. Соответствующее видео опубликовано на YouYube-канале Guinness World Records.

Рекордсменка попала к Анике маленьким котенком. Девушка начала дрессировать Алексис, когда той было 12 недель. По словам Мориц, ее любимице очень нравится выполнять трюки.

Фото: Guinness World Records

"Я бы сказала, это наша страсть… Она обучалась так быстро, что я поняла – она очень особенная кошка", – говорит Аника.

Фото: Guinness World Records

Девушка признается, что хотела доказать людям: коты – это не только украшение гостиной. Их можно выдрессировать, если прилагать много усилий, терпения, любви и понимания.

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Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.

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