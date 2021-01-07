Полякова дома, а Сумская в Яремче: как украинские звезды празднуют Рождество

Сегодня христиане восточного обряда в Украине празднуют Рождество. Этот праздник принято проводить в кругу близких. Украинские звезды любят зимние праздники и с удовольствием делятся семейными фото и поздравляют поклонников с праздником. Сегодня Lifestyle собрали подборку, как украинские знаменитости празднуют Рождество
Звездный детектив шоу "Маска" Оля Полякова опубликовала редкое фото с мужем и пожелала всем мира и тепла.
Григорий Решетник, который недавно стал многодетным отцом, празднует Рождество с семьей во Львове. "С Рождеством Христовым! Добра, мира, здоровья и согласия Вам и Вашим семьям! Будьте счастливы", – написал телеведущий.
Певец Павел Зибров записал видео для своих поклонников и пожелал тепла и радости в каждый дом.
Певица Ирина Федишин поделилась фото с сыновьями и мужем."Поздравляем всех с Рождеством Христовым! Пусть в каждой семье царит мир, согласие и радость.Веселых праздников", – написала артистка в Instagram.
Ольга Сумская опубликовала совместное фото с дочкой Аней и мужем Виталием Борисюком. Семья празднует Рождество в Яремче. "Хорошего, праздничного настроения, мира, любви, радости каждой семье", – написала актриса.
Певица Светлана Тарабарова празднует Рождество дома. Всем своим подписчикам она пожелала счастья в каждый дом.