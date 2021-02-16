Как звезды зарабатывают на Дне святого Валентина

В Украине средняя стоимость подарка на День всех влюбленных составила около тысячи гривен

Любовь любовью, а деньги заработать – это святое. На подарки ко Дню святого Валентина в мире тратятся миллиарды долларов. И звезды не прочь получить кусочек. Программа "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" с ее ведущим Дмитрием Коляденко узнали, как же зарабатывают на самом романтичном празднике в году певицы Тина Кароль, Рианна и актер Энтони Хопкинс.

Как зарабатывает на 14 февраля Тина Кароль

Тина Кароль ко дню святого Валентина выпустила ароматическую коллекцию для дома. "Аромамагия романтики" – это три свечи, два аромодифузора и саше для авто. Маленькую свечку можно купить за 600 гривен, а вот за большую уже придется выложить 7000 гривен.

Тина Кароль выпускает свечи на День всех влюбленных / Фото: скриншот

Какой бизнес на 14 февраля у Энтони Хопкинса

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В общем последние несколько лет звезды довольно часто выпускают аромасвечи. Так, например, в прошлом году свою коллекцию показал актер Энтони Хопкинс. По словам актера – это агендерный, то есть гендерно нейтральный бренд, который подходит любому человеку. Стоит свеча от Хопкинса примерно 1200 гривен. Также актер выпускает духи.

Как зарабатывает певица Рианна на 14 февраля

Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri

Певица Рианна, которая имеет собственный бренд одежды, уже несколько лет выпускает коллекции белья ко Дню всех влюбленных. В этом году к празднику запланировано аж четыре разные коллекции. Кстати, в 2019 году Рианна официально стала самой богатой певицей мира. На тот момент ее капитал составлял 600 миллионов долларов. Львиную долю этих денег звезда получила не от музыкальной деятельности, а именно от продаж косметики и одежды собственного бренда.

Люди тратят на подарки ко Дню Валентина бешеные деньги. Это одно из самых популярных праздников в Соединенных Штатах. В прошлом году на подарки ко Дню влюбленных американцы потратили почти 30 миллиардов долларов. При этом приветствовали не только своих вторых половинок, но и друзей, коллег по работе и даже домашних любимцев. Только на подарки для животным ушло почти 2 миллиарда долларов. В среднем житель США тратит на подарок до 200 долларов. В Украине средняя стоимость подарка на День всех влюбленных составила около тысячи гривен.

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