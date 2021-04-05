Какие игрушки нужны ребенку до года: что выбрать своему малышу

Игрушки – важный элемент развития ребенка любого возраста. Но особое внимание подбору игрушек, их качеству, модификации и предназначению стоит отдавать для деток до года. Мы пообщались с педиатром Еленой Антоновой и выяснили главные характеристики подбора игрушек для детей до года.
Педиатр Елена Антонова / Фото: пресс-служба
Правильная игрушка помогает малышу развить не только интерес к игре, но и психоневрологические навыки и умения. А родители смогут сориентироваться в потребностях ребенка.
Сколько игрушек нужно ребенку
Чем меньше, тем лучше. Малыши до года еще не выстраивают полноценный процесс игры, а минимум игрушек поможет лучше изучить свойства.
Как малыши до 6 месяцев применяют игрушки:
- Пробуют на вкус;
- Бросают, чтобы услышать, звук, который она издает;
- Шуршат ею, постукивают.
Деткам от 6 до 12 месяцев игрушки помогают развить мыслительный процесс:
- Им нужно придумать, что с ней делать;
- Появляются попытки сломать игрушку, чтобы изучить ее.
Как правильно выбирать игрушки и какими они должны быть
Игрушки для детей в первую очередь должны быть безопасными: без острых углов, которые сложно разбить, откусить кусочек, без мелких деталей и неразборные.
Игрушки для детей должны быть выполнены из экологически чистых и безопасных материалов. Малыши часто пробуют игрушки на вкус, спят с ними, поэтому не должно быть примесей краски, резких запахов пластика или резины – все это повышает риск различных аллергических реакций.
Развивают ли развивающие коврики для детей
Развивающие коврики – это очень веселая вещь для самостоятельного времяпровождения ребенка. Малышу на нем удобно находиться и интересно играть с различными деталями. Но, если рассматривать с позиции "развития", то в нем весьма мало такой функции.
Нужны ли детям до года какие-то гаджеты
Однозначно нет. Только родительское внимание, любовь и забота. Дети в таком возрасте не способны сконцентрировать внимание и уловить суть мультфильма. А вот отвлечение на "быстроменяющиеся кадры" может негативно сказаться на детском развитии в целом.
Какого цвета игрушки лучше выбирать и каких цветов избегать
Выбирать игрушки можно любых цветов, главное – избегать кислотных. Все потому что для создания их могут использоваться токсические вещества, а это опасно для детей.
Книги для детей до года: какие они должны быть
До года лучше выбирать мягкие книги и без текста, с плотным картоном, ведь малыши любят все пробовать на вкус. Также полезными для малышей будут книги с пищалками – их не только интересно разглядывать, но и познавать новые звуки.
Мы подобрали 5 развивающих игрушек для детей до года на любой вкус:
Набор развивающих игрушек в тубусе – Infantino. 499 гривен / Фото: panama.ua
Набор развивающих игрушек в тубусе – Infantino. 499 гривен / Фото: panama.ua
Развивающая игрушка-ключики "Открывай и изучай". Цена – 610 гривен / Фото: panama.ua
Сортер-черепашка Fat Brain Toys Pop N Slide Shelly. Цена 423 гривны / Фото: kidis.ua
Интерактивная игрушка Fisher-Price Ученый щенок. Цена 1056 гривен / Фото: bi.ua
Игровой набор Kiddieland Ноев ковчег. Цена 829 гривен / Фото: bi.ua
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