Какие растения сажать для любви и богатства

Комнатные цветы не только радуют глаз своим присутствием в интерьере. Оказывается, они способны влиять на нашу жизнь, причем каждый по-своему. Одни приносят удачу, другие добавляют денег, третьи дарят любовь и гармонию. Люди издавна подметили это магическое свойство растений, и даже в сказках оно нашло свое отражение.

Даже если вы совсем на верите в магию, но любите зелень в комнате, попробуйте завести себе такого "помощника" и проверить – вдруг сработает?

Какие растения принесут богатство

Буратино ради богатства решил вырастить денежное дерево. На самом деле такое растение бывает не только в сказке. Крассула овальная в народе также известна как толстянка или денежное дерево. Видимо, потому что ее мясистые кругловатые листики, опадая на землю и высыхая, напоминают серебряные монеты. Считается, что это африканское растение приносит хозяевам дома богатство.

Толстянка / Фото: Depositphotos

Посадить и ухаживать за денежным деревом несложно. Оно размножается практически любой своей частью – уже на самом растении листочки иногда выпускают мелкие корешки. Для большей надежности завести толстянку лучше, если отщипнуть саженец у богатых знакомых. А посадить ее нужно обязательно в новый горшок – красный, зеленый или черный, при этом в грунт положить монетки. Так ее финансовый магнетизм будет мощнее.

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С финансовым процветанием и богатством, согласно японским традициям, связана хризантема . В давние времена золотая хризантема даже была изображена на гербе японских императорских династий. Так что горшок с кустом разноцветных хризантем в доме или посаженные цветы на приусадебном участке должны привлечь богатство в вашу семью.

Хризантема / Фото: Unsplash

Хризантемы можно купить в готовом виде или самостоятельно вырастить из семян. Ухаживать за ними несложно, потому что хризантемы – неприхотливые и жизнелюбивые растения.

Самые удачливые растения в доме

Пеларгония, которая также известна под названием герань , считается очень удачливым цветком с положительной энергетикой. Она приносит в дом мир, благополучие, гармонию, здоровье, достаток – в общем, весь комплект, сопутствующий удаче. А чтобы усилить ее благотворное воздействие, герань рекомендуется ставить рядом с другими ярко цветущими растениями.

Герань / Фото: Unsplash

Герань красиво цветет и достаточно неприхотлива в уходе. Ей требуется не слишком просторный горшок, умеренный полив и много света. Чтобы вырастить герань, можно отщипнуть от взрослого растения верхушку – черенок с листочками, поставить в воду, чтобы проросли корни, и высадить в грунт.

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Очень удачным приобретением в дом считается маранта . Это нарядное экзотическое растение всех оттенков зеленого с яркими красными и оранжевыми прожилками или черными пятнами на крупных листьях. Считается, что эти цветы приносят везение и удачу тем, кто особенно в ней нуждается. Смена работы, конфликты с окружающими, неудачи в личной жизни, слабое здоровье – маранта способна преобразить жизнь в лучшую сторону. Она обладает особой энергетикой, которая помогает находить общий язык с людьми и выпутываться из сложных ситуаций.

Маранта / Фото: Depositphotos

Понаблюдайте: на ночь листья маранты поднимаются и сворачиваются. Считается, что таким образом маранта успокаивает и ограждает человека от всех жизненных неприятностей и способствует лучшему сну. Другая версия: маранта поднимает листья-ладошки и как будто молится за обитателей дома. Потому ее еще называют молящейся травой. Размещать ее лучше всего в том месте, где собирается семья. Маранта предпочитает свет и не любит обильного полива.

Цветущие символы любви

Первое, что приходит на ум, – конечно же, ромашка. И зря, потому что это цветок – скорее, для сомневающихся в чувствах и ищущих ответ на извечный вопрос: "любит – не любит?"

А вот лидер в привлечении любовной энергетики в женский дом – это спатифиллум . Его так и называют – женское счастье. Кажется, что этот нежный белый цветок специально придуман природой для одиноких девушек и женщин, мечтающих найти свою половинку.

Спатифиллум / Фото: Pexels

А все благодаря древней греческой легенде. Счастливая богиня Астарта выходя замуж, передала спатифиллуму свой магический дар приносить любовь, а затем подарила этот цветок незамужней девушке. Та в свою очередь на свадьбе подарила заветное растение своим подругам. Получился отличный ритуал, согласитесь.

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У мужчин также есть свой талисман, приносящий счастье в любви, – это антуриум . Ярко-алый красавец символизирует мужественность, надежность и без труда помогает привлечь суженую для своего хозяина.

Антуриум / Фото: Unsplash

Влюбленные часто ставят эти цветы рядом для укрепления семейного счастья. Но вот ухаживать за ними нужно по-разному. Изнеженный спатифиллум уютнее чувствует себя в тени, тогда как антуриум расцветает только на солнце. Оба растения любят опрыскивание и не терпят обильного полива.

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