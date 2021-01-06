Я и Facebook в 2009 году. 25 грехов, за которые всем нам сейчас стыдно

Вы точно публиковали все это – можете даже не сомневаться

Сейчас сложно поверить в то, что Facebook появился только в 2004 году, а популярным в Украине стал еще позже. Но у этой соцсети, созданной миллиардером Марком Цукербергом, уже есть своя весьма увлекательная история с эпизодами, за которые нам всем сейчас очень стыдно.

Давайте же вспомним далекий 2009 год. Многие из нас тогда только начали создавать свои странички – и понеслось.

1. Публикация вот таких картинок с отметками своих друзей

Фото: Reddit

2. Опиши меня одним словом

Фото: Facebook

3. Глупые цитаты непонятно кого

Фото: Facebook

4. Статусы, которые заканчивались вот этим символом <3

Фото: Reddit

5. Фрагменты непонятных песен

Фото: Facebook

6. Публикация фотографии с подписью, которая к ней не подходит

"Белые губы, бледное лицо" – слова из песни о кокаине и девушка, которая радуется снегу.

Фото: Facebook

7. Зеркальные селфи со вспышкой

Фото: Reddit

8. Классические "губки бантиком" и знак мира

Фото: Facebook

9. Чуть позже у нас появились мемы с миньонами

Изображенный на картинке миньон рассказывает, что у него пропал интернет, за это время он успел пообщаться со своими родственниками – "они показались ему достаточно милыми людьми".

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Фото: Reddit

10. Внимание, смертный грех

"Хороший друг поможет выбраться из тюрьмы, но настоящий друг будет сидеть рядом с вами и говорить: "Черт возьми, это было весело!".

Фото: Facebook

11. Публикация картинок со словами, написанными на песке

Фото: Facebook

12. Пустить в ход руки

Фото: Facebook

13. Банальные сердечки

Фото: Reddit

14. Подписка на какие-то странные группы

Фото: "Сегодня"

15. Сомнительный Photoshop

Фото: Facebook

16. Использование плохих фильтров

Фото: Facebook

17. Многие свято верили, что люди мечтают увидеть их ноги

Фото: Facebook

18. Или вот так. Когда с фантазией возникла проблема

Фото: Facebook

19. Просьбы вернуть старые версии дизайна

Фото: Facebook

20. Персонаж из вселенной Диснея в качестве фотографии профиля

Фото: Facebook

21. 80 тысяч размытых фотографий после похода на концерт

Фото: Facebook

22. Сообщения типа "большинство людей это не прочитают"

Фото: Facebook

23. Смотрите, люди, я умею пользоваться Skype

Фото: Facebook

24. Я сыграл в эту игру лучше, чем 99,9% других людей

Фото: Facebook

25. "Я не даю Facebook разрешения". Публикация фейка об авторских правах

Фото: Facebook

Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Также читайте интервью с автором знаменитого мема про ватников.