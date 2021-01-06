Я и Facebook в 2009 году. 25 грехов, за которые всем нам сейчас стыдно

Сейчас сложно поверить в то, что Facebook появился только в 2004 году, а популярным в Украине стал еще позже. Но у этой соцсети, созданной миллиардером Марком Цукербергом, уже есть своя весьма увлекательная история с эпизодами, за которые нам всем сейчас очень стыдно.
Давайте же вспомним далекий 2009 год. Многие из нас тогда только начали создавать свои странички – и понеслось.
1. Публикация вот таких картинок с отметками своих друзей
2. Опиши меня одним словом
3. Глупые цитаты непонятно кого
4. Статусы, которые заканчивались вот этим символом <3
5. Фрагменты непонятных песен
6. Публикация фотографии с подписью, которая к ней не подходит
"Белые губы, бледное лицо" – слова из песни о кокаине и девушка, которая радуется снегу.
7. Зеркальные селфи со вспышкой
8. Классические "губки бантиком" и знак мира
9. Чуть позже у нас появились мемы с миньонами
Изображенный на картинке миньон рассказывает, что у него пропал интернет, за это время он успел пообщаться со своими родственниками – "они показались ему достаточно милыми людьми".
10. Внимание, смертный грех
"Хороший друг поможет выбраться из тюрьмы, но настоящий друг будет сидеть рядом с вами и говорить: "Черт возьми, это было весело!".
11. Публикация картинок со словами, написанными на песке
12. Пустить в ход руки
13. Банальные сердечки
14. Подписка на какие-то странные группы
15. Сомнительный Photoshop
16. Использование плохих фильтров
17. Многие свято верили, что люди мечтают увидеть их ноги
18. Или вот так. Когда с фантазией возникла проблема
19. Просьбы вернуть старые версии дизайна
20. Персонаж из вселенной Диснея в качестве фотографии профиля
21. 80 тысяч размытых фотографий после похода на концерт
22. Сообщения типа "большинство людей это не прочитают"
23. Смотрите, люди, я умею пользоваться Skype
24. Я сыграл в эту игру лучше, чем 99,9% других людей
25. "Я не даю Facebook разрешения". Публикация фейка об авторских правах
Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы. Также читайте интервью с автором знаменитого мема про ватников.
Новости на эту же тему:Американский художник проведет первую мем-биеннале. Каждый может подать заявку Галя, что там Мичиган? Смешные мемы и реакции соцсетей на выборы в США Выборы президента США в мемах: самые смешные реакции Twitter "Саша, выпей зелья": белорусы ответили мемами на проверку таможней "Гарри Поттера"