Натуральное мыло: как заставить кожу сиять и не заработать аллергию

Чтобы кожа не сохла и не воспалялась, выбирайте мыло с натуральными ингредиентами

Мыло или другое средство по очистке, уходу за кожей лица часто сушит кожу, вызывает раздражение, покраснение и даже воспалительные процессы. Как выбрать полезное мыло, с помощью которого можно улучшить состояние кожи, не заработать аллергию и отличить натуральное мыло от подделки – рассказала мастер мыловарения и эко-хендмейд продукции, массажист Мария Алтухова.

Натуральное мыло: в чем преимущество модного тренда

Мыло ручной работы – популярный сегодня эко-тренд. Натуральное мыло бывает двух видов: "мыло с нуля" и мыло из основы. Мыльная основа – это уже готовая заготовка, ее саму можно использовать для мытья.

Мыло из основы конечно безопаснее тех продуктов, что продаются в масс-маркетах, но тоже содержит ненатуральные ингредиенты. Отличить такое мыло от натурального "с нуля" легко по более яркому цвету

Натуральное же мыло состоит из всего из четырех основных компонентов:

жирного жидкого масла

твердого масла – баттера

щелочи

воды или сока, можно добавить другую жидкость, даже вино.

Натуральное мыло ручной работы не будет слишком яркого цвета

Чем натуральное мыло полезно для здоровья

Функции любого мыла – мыть, очищать, но не увлажнять. Если мыло увлажняет, как "кричит" нам реклама, то в нем скорее всего синтетический глицерин. После мытья таким мылом на коже получается пленка, она закупоривает клетки, в итоге кожа шелушится, сохнет – как сказано выше.

/ Фото: freepik.com

Поэтому мыться нужно мылом, а увлажнять кожу – кремом, маслом, гелем и т. д, согласно вашему типу кожи. Польза натурального мыла для здоровья, помимо отсутствия в нем "химии" очевидна:

подходит для проблемной кожи, заживляет и подсушивает высыпания – особенно дегтярное мыло; производи отшелушивающий эффект, если в мыле добавлен скраб, очищает от ороговевших участков кожи; экологично, не вредит экологии при распаде, не содержит животные жиры, только растительные.

Почему фабричное мыло более вредно, чем натуральное

Чтобы понять разницу между мылом ручной работы и фабричным, достаточно сравнить их составы. Состав фабричного мыла легко проверить, зайдя в магазин и изучив упаковку. В основном это такие компоненты:

синтетический глицерин, который вреден для кожи (но об этом позже),

соли жирных кислот (ПАВ),

отдушки.

Фабричное мыло хорошо очищает кожу, но часто вызывает ее сухость и раздражение / Фото: Pexels

Ароматизаторы, красители, синтетические отдушки, которые используются в фабричном мыле, конечно, способствуют хорошему очищению кожи от загрязнения, но здоровья ей не добавят. А наоборот могут вызвать закупорку пор, воспаление. Естественно, за кожей нужно правильно ухаживать, а не только мыть мылом. Синтетические ПАВ, накапливаясь в организме, приводят к развитию различных болезней.

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В составе натурального мыла людей больше всего пугает щелочь, но это органическое вещество, хорошо растворимое в воде. Щелочь, которая вступает в реакцию с водой, маслами и т. д. перегорает и трансформируется в молекулы натурального глицерина.

Какими полезными компонентами обогащают мыло

На выходе мы получаем трансформированные масла. Важнее даже не те масла, которые закладываются при начале варки (но продукт должен быть обязательно качественным), а те, которые добавляются в мыло после того, как щелочь "перегорела". Это так называемые уходовые масла: как в жидком виде, так и баттеры. Также мыло можно обогатить витаминами, экстрактами трав или засушенными травками, сушеными фруктами и т.д.

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Корень марены, водоросли, куркума, зеленый чай, черника – это натуральные красители, которые используются без вреда для здоровья. Если мыло пахнет пирожным тирамису – то поймите, что использовалась одушка, хорошо, если пищевая. Запах натурального мыла не столь ярко выражен, как запахи мыла из масс-маркета или из основы.

Как сварить мыло самому

Можно сварить самому мыло из уже продающейся основы, оно будет лучше магазинного. На ютубе полно видео, как это сделать. Основа – это уже готовое мыло, его можно уже использовать для мытья, или растопить в духовке, добавить масло, краситель, залить в форму. Оно быстро застывает (в течение суток). Его также можно использовать в качестве арт-терапии или досуга: очень интересно готовить такое мыло с детьми.

Варить мыло дома самому – это еще и арт-терапия / Фото: Pixabay

Натуральное мыло варить самому дома, насмотревшись роликов с ютуба, опасно. Желательно пройти обучение по мыловарению – пары щелочи очень опасны, можно получить термоожог дыхательных путей, аллергию. Поэтому мыловары делают все с соблюдением техники безопасности, защищая лицо и руки. И застывает такое мыло долго: при варке горячим способом – неделю, холодным – около 40 дней.

Кому не подходит натуральное мыло

Важный момент! Аллергики не могут пользоваться таким мылом, если в его составе мед, корица или другой аллерген. Им подойдет минимально чистое мыло – например из детской серии, с ромашкой, чередой, календулой, маслом облепихи.

Мыло "с нуля" тем и хорошо, что его можно найти с учетом своих индивидуальный особенностей. При выборе любого мыла ориентируйтесь на его состав, а не только красивый внешний вид

Спрашивайте, что входит в состав, изучайте упаковку, узнавайте отзывы о мыловаре или реализаторе. Если вы аллергик, то обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, каких добавок в мыле нужно избегать.

Напомним, что ранее мы писали о хозяйственном мыле и его пользе для красоты.