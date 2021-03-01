"Какой красавчик": 18-летний TikTok-блогер похитил сердце Нади Дорофеевой на "Голосі країни-11" (видео)

В шестом выпуске шоу "Голос країни-11" выступил парень, в которого чуть не влюбилась Надя Дорофеева. 18-летний TikTok-блогер Никита Леонтьев, который учится на библиотекаря, спел на сцене шоу хит СКАЙ "Тебе це може вбити".

У парня немаленькая аудитория в TikTok, где он даже создал свой челлендж "Лео, жги" – Никита везде носит с собой гитару и начинает петь в самых неожиданных местах (магазин, метро и т.д.).

"Какой красавчик!" – воскликнула Надя Дорофеева, которая единственная из тренеров повернулась к Леонтьеву.

Надю Дорофееву Никита покорил своей харизмой и обаянием. Парень сообщил, что посвятил номер своей маме и сказал ей (семья Никиты поддерживала его по видеосвязи), что очень ее любит – после этого трогательного момента растаяли сердца всех тренеров и зрителей.

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"Этот парень похитил мое сердце. Он очень харизматичный", – сказала Надя Дорофеева.

Никита Леонтьев и Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/goloskrainy_official

Надя так восхищалась участником, что ее коллеги в шутку начали переживать, ведь Дорофеева счастлива в браке с Владимиром Дантесом. Олег Винник даже пошутил, что позвонит Дантесу и предупредит его о "сопернике".

Напомним, 19-летняя бывшая наркоманка спела хит Аллы Пугачевой на "Голосі країни-11".