Кальцоне: 3 идеальные начинки для закрытой пиццы

Понятно, что кальцоне – итальянское блюдо, родом из Неаполя. Как это часто бывает со всемирно известной едой, впервые кальцоне появилась на столах бедных семей. Готовилась из обрезков теста, в качестве начинки – самые скудные ингредиенты: оливки, сыр, помидоры. Теперь в кальцоне можно добавлять все, что вы любите. Кстати, использовать также вкусные начинки и для пиццы.
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Кальцоне с помидорами и моцареллой
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Дрожжи – 50 г
- Сахар – 100 г
- Соль – 1/3 ч. л.
- Масло сливочное – 150 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Мука – 1 кг
Для начинки
- Майонез – 250 г
- Томатный соус – 100 г
- Помидор – 2 шт.
- Маринованные огурцы (корнишоны ) – 10 шт.
- Плавленый сыр – 100 г
- Моцарелла – 200 г
- Петрушка
- Яйцо – 1 шт.
Способ приготовления
- В теплое молоко добавить сахар, соль и дрожжи, оставить на 5 минут. Добавить растопленное сливочное масло и растительное масло, муку и замесить тесто.
- Тесто накрыть и поставить в тепло на час.
- Когда тесто подошло, раскатать порционно для кальцоне. На одну сторону выложить майонез, томатный соус, помидор, огурцы, тёртый плавный сыр, моцареллу и петрушку.
- Соединить и хорошо слепить края.
- Противень смазать растительным маслом и выложить кальцоне.
- Оставить на 5 минут, затем смазать яйцом. Посыпать кунжутом.
- Выпекать при 170 градусах 20-25 минут.
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Кальцоне с мясной начинкой
Ингредиенты
- Мясо (по вкусу) – 300-400 г
- Мука – 200 г
- Яйца – 3 шт.
- Грибы – 150 г
- Лук репчатый – половина
- Чеснок – 2 зуб.
- Паприка, итальянские травы, соль – по вкусу
- Вода – 100 мл
- Кунжут для украшения
- Разрыхлитель- 1/2 ч. л. или уксус с содой
Способ приготовления
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Мясо, специи, лук, чеснок перебить блендером или мясорубкой.
- Тушить фарш на сковороде, смазанной маслом, добавить измельченные грибы.
- Соединить муку, разрыхлитель, щепотку соли, белок и воду. Замесить эластичное тесто.
- Раскатать круглые лепешки и на 1/2 части выложить начинку. Накрыть второй частью и защепить края.
- Смазать кальцоне желтком и посыпать кунжутом.
- Запекать 20 мин при температуре 180 градусов.
Кальцоне с курицей и моцареллой
Ингредиенты
- 100 мл – теплой воды
- 1 ч. л. – соли
- 1 ч. л. – сахара
- 2 ч. л. – дрожжей
- 3 ст. л. – растительного масла
- 250 г – муки
Для начинки
- 300 г – куриного филе
- 300 г – шампиньонов
- 250 г – помидоров
- 125 г – моцареллы
- Орегано, базилик, соль, перец
- Томатный соус
Способ приготовления
- Воду, соль, сахар, дрожжи, растительное масло, 3 ст. л муки (от общей массы) смешать и оставить на 15 минут.
- Ввести оставшуюся муку и замесить тесто. Оставить подходить в теплом месте на 1 час.
- Филе, грибы, помидоры нарезать кубиками.
- На растительном масле обжарить филе, затем добавить шампиньоны, посолить, поперчить и готовить около 15 минут.
- Добавить орегано, базилик, помидоры и протушить 5 минут. Моцареллу нарезать кусочками.
- Из подошедшего теста сформировать круг, смазать половину томатным соусом, выложить начинку, сверху сыр.
- Накрыть второй половиной теста, смазать желтком и запекать в течении 30 минут при 180 градусах.
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