Кальцоне: 3 идеальные начинки для закрытой пиццы

Понятно, что кальцоне – итальянское блюдо, родом из Неаполя. Как это часто бывает со всемирно известной едой, впервые кальцоне появилась на столах бедных семей. Готовилась из обрезков теста, в качестве начинки – самые скудные ингредиенты: оливки, сыр, помидоры. Теперь в кальцоне можно добавлять все, что вы любите. Кстати, использовать также вкусные начинки и для пиццы.

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Кальцоне с помидорами и моцареллой

Фото: instagram.com/_beautiful_food_a.y/

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Дрожжи – 50 г

Сахар – 100 г

Соль – 1/3 ч. л.

Масло сливочное – 150 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Мука – 1 кг

Для начинки

Майонез – 250 г

Томатный соус – 100 г

Помидор – 2 шт.

Маринованные огурцы (корнишоны ) – 10 шт.

Плавленый сыр – 100 г

Моцарелла – 200 г

Петрушка

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить сахар, соль и дрожжи, оставить на 5 минут. Добавить растопленное сливочное масло и растительное масло, муку и замесить тесто. Тесто накрыть и поставить в тепло на час. Когда тесто подошло, раскатать порционно для кальцоне. На одну сторону выложить майонез, томатный соус, помидор, огурцы, тёртый плавный сыр, моцареллу и петрушку. Соединить и хорошо слепить края. Противень смазать растительным маслом и выложить кальцоне. Оставить на 5 минут, затем смазать яйцом. Посыпать кунжутом. Выпекать при 170 градусах 20-25 минут.

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Кальцоне с мясной начинкой

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Фото: instagram.com/valentina_pp_manga/

Ингредиенты

Мясо (по вкусу) – 300-400 г

Мука – 200 г

Яйца – 3 шт.

Грибы – 150 г

Лук репчатый – половина

Чеснок – 2 зуб.

Паприка, итальянские травы, соль – по вкусу

Вода – 100 мл

Кунжут для украшения

Разрыхлитель- 1/2 ч. л. или уксус с содой

Способ приготовления

Разогреть духовку до 180 градусов. Мясо, специи, лук, чеснок перебить блендером или мясорубкой. Тушить фарш на сковороде, смазанной маслом, добавить измельченные грибы. Соединить муку, разрыхлитель, щепотку соли, белок и воду. Замесить эластичное тесто. Раскатать круглые лепешки и на 1/2 части выложить начинку. Накрыть второй частью и защепить края. Смазать кальцоне желтком и посыпать кунжутом. Запекать 20 мин при температуре 180 градусов.

Кальцоне с курицей и моцареллой

Фото: instagram.com/arina_cooking/

Ингредиенты

100 мл – теплой воды

1 ч. л. – соли

1 ч. л. – сахара

2 ч. л. – дрожжей

3 ст. л. – растительного масла

250 г – муки

Для начинки

300 г – куриного филе

300 г – шампиньонов

250 г – помидоров

125 г – моцареллы

Орегано, базилик, соль, перец

Томатный соус

Способ приготовления

Воду, соль, сахар, дрожжи, растительное масло, 3 ст. л муки (от общей массы) смешать и оставить на 15 минут. Ввести оставшуюся муку и замесить тесто. Оставить подходить в теплом месте на 1 час. Филе, грибы, помидоры нарезать кубиками. На растительном масле обжарить филе, затем добавить шампиньоны, посолить, поперчить и готовить около 15 минут. Добавить орегано, базилик, помидоры и протушить 5 минут. Моцареллу нарезать кусочками. Из подошедшего теста сформировать круг, смазать половину томатным соусом, выложить начинку, сверху сыр. Накрыть второй половиной теста, смазать желтком и запекать в течении 30 минут при 180 градусах.

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