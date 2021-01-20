Камала Харрис для инаугурации выбрала наряд от самых обсуждаемых дизайнеров

Сегодня состоялась инаугурация президента США Джо Байдена. Наряд первой леди уже все оценили, теперь предлагаем посмотреть образ первой женщины на должности вице-президента США Камалы Харрис.

Для такого важного дня Камала выбрала наряд от двух темнокожих дизайнеров Кристофера Джона Роджерса и Серджио Хадсона. Этот тандем считается одним из самых обсуждаемых современных дизайнеров афроамериканского происхождения.

Камала Харрис / Фото: Getty Images

Вице-президент США появилась на публике в ярко-фиолетовом приталенном пальто и платье такого же цвета. Дополнила она образ своим любимым жемчужным ожерельем от пуэрториканского дизайнера Вильфредо Розадо.

Реклама

Камала Харрис / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, какие наряды для инаугурации выбрали экс-первые леди США. Также мы сообщали, в чем была Мелания на своем последнем мероприятии в качестве первой леди США.