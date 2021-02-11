Камалия отреагировала на слова Поляковой, которая назвала ее "сисястой и с толстыми ногами"

Детектив шоу "Маска" Оля Полякова, которая ранее назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах", недавно дала характеристику еще одной коллеге – Камалии. Это произошло в прямом эфире шоу, когда Оля разгадывала, кто из знаменитых людей находится под маской Павы. Тогда артистка сказала, что это не Камалия, описав певицу как "здоровую и сисястую".

"Камалия? Та ну, она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми… Посмотри на эту!", – сказала Оля Полякова.

Камалия незамедлительно ответила коллеге, отметив, чье мнение ее волнует на самом деле.

"Для меня самое важное — то, какой видит меня мой любимый муж и какой пример я подаю собственным детям. Все остальное меня не волнует. Единственное что — я не ожидала, что взрослая женщина и мать двоих дочерей может заниматься буллингом", – ответила Камалия, сообщает пресс-служба певицы.

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Камалия / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Сегодня Тина Кароль высказалась о скандале с Олей Поляковой.