Камалия призналась, какой самый дорогой подарок ей делал супруг-миллионер

Украинская певица Камалия, которая недавно отдыхала с семьей в Буковеле, всегда шутит, что "из миллиардера сделала своего супруга миллионером". Но, возможно, в каждой штуке – доля правды? Артистка вспомнила, какой самый дорогой подарок ей делал ее супруг Мохаммад Захур.

О сюрпризе от мужа Камалия рассказала в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

"Самолет. Это было просто так, сюрприз. Летели в Америку, прилетели на личном самолете", – вспоминает Камалия.

Камалия с мужем Мохаммадом Захуром / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Оказывается, что у Мохаммада есть одна особенность – ценные подарки он дарит просто так, а не по праздникам.

"Я считаю, что женщине надо дарить все время, когда это возможно. А не именно на новый год, на 8 марта, на день рождения- и все, ты свободен", – объясняет Мохаммада Захур.

Смотрите полное интервью Камалии и ее супруга для "Зіркового шляху" на телеканале "Україна":

Напомним, Камалия вспомнила, как едва не стала жертвой изнасилования.