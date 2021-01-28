Камера пролежала на дне океана 6 лет и записала много интересного (видео)

Флешка в устройстве не пострадала и все сохраненные файлы удалось достать

Волонтер Роза Чжан из Альянса защитников океана (ODA) собирала мусор под водой у Южного берега острова Оаху на Гавайях и нашла камеру GoPro. Поскольку флешка в устройстве не пострадала, девушке даже удалось посмотреть последнее видео, записанное в июле 2014 года.

На видео молодой парень вместе с друзьями стоит на краю скалы. После короткого разговора он прыгает с обрыва в океан. Уже в воде держатель камеры выскальзывает из его рук.

Видео: YouTube

"Устройство было запечатано в водонепроницаемый футляр, поэтому у меня появилась надежда, что карта памяти уцелела. Но судя по внешнему виду корпуса, гаджет пролежал на дне не один год", – рассказывает Чжан на сайте ODA.

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Чтобы разыскать хозяина камеры, девушка опубликовала видео в соцсетях. Уже совсем скоро с ней связался 24-летний житель Оаху Найноа Камаи – тот самый парень с видео. Как выяснилось, камеру ему подарила мама – всего за несколько дней до того прыжка. Женщина отругала сына за потерю GoPro, но после все же купила ему новую.

Чжан встретилась с Камаи 19 января, чтобы лично вернуть камеру.

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