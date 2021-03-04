Камни по знаку зодиака: как выбрать свой талисман

Украшение с камнями это отличный подарок на 8 Марта, но не все знают, что правильно подобранный камень может не только украсить и дополнить образ, но и призвать удачу, любовь, деньги и даже повлиять на здоровье! Кстати, в марте много праздников, так что рекомендуем заглянуть в наш календарь подарков, там много интересных идей.

Овен

Люди этого знака обладают лидерскими качествами, им свойственны напористость, у них развита интуиция. Они предприимчивы, смелы и энергичны, ненавидят ограничения и любят свободу. Главным камнем для Овна является рубин – он усиливает энергетику владельца, дает позитивный настрой. Также подойдет алмаз – символ побед, которые так важны для представителей знаков. Гематит поможет приобрести ощущение гармонии.

/ Фото: Pinterest

Телец

Представители этого знака зодиака прагматичны и упрямы. Они твердо придерживаются своих ценностей. Талисманом для Тельцов могут стать: аквамарин – защитит от отрицательной энергетики. Розовый кварц – станет дополнительным источником внутренней энергии, изумруд – принесет удачу в делах.

Близнецы

Близнецы всегда стремятся поймать удачу за хвост. Их быстрый ум мгновенно переключается с одного на другое. Их отличает гибкость, контактность, интерес к любой информации. Стоит обратить внимание на такие камни: берилл – способствует достижению целей, лунный камень – помогает охладить пыл представителей этого знака зодиака, цитрин – символ удачи, турмалин – избавляет от двойственности натуры.

Рак

Раки чрезвычайно чувствительны, эмоциональные, ранимые, склонные к душевным переживаниям. Они ответственные и исполнительные. Имеют тонкое душевное восприятие, хорошо чувствуют других людей. Подходящими камнями для Рака являются: горный хрусталь – помогает приобрести уверенность в себе, гематит – защитит от завистников, аметист – камень интуиции и проницательности.

/ Фото: Pinterest

Лев

Представители этого знака уверены в себе, упорные и целеустремленные. Талисманами для этого знака служат: сапфир – помогает справиться с гневом и апатией, янтарь – приносит удачу в начинаниях, опал – отгоняет мрачные мысли и страхи, оберегает от болезней.

Девы

Девы предпочитают жить по строго заданной схеме и не любят что- либо менять в установленном порядке. Для них важно все анализировать. Представителям этого знака подойдут камни: малахит – защитит от негатива, нефрит – принесет удачу в работе, оникс – восполнит нехватку жизненных сил.

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Весы

Отличительной чертой представителей этого знака является стремление к гармонии во всем. Весы не любят, чтобы их подталкивали, торопили, когда они сосредоточены на принятии какого-то решения. Нефрит – поможет победить страхи, лазурит – придаст уверенности в себе, агат – убережет от дурного глаза.

/ Фото: Pinterest

Скорпион

Скорпионы всегда настроены на бой. Они смелы, самоуверенны, эмоциональны. Способны добиться всего, чего хотят, при этом не забывают о друзьях и близких. Для Скорпионов камнем-талисманом станет: аметист – подарит гармонию, опал – поможет добиться успеха, пирит – принесет финансовое благополучие.

Стрелец

Стрельцы не признают рутины и не могут усидеть на месте. Они щедры, дружелюбны, любят помогать и заботиться о тех, кто их окружает, но тактичность и терпение –это слабая их сторона. Стрельцам подойдут такие камни-талисманы: лазурит – поможет решить проблемы с личной жизнью, гранат – защитит от негатива, топаз –придаст уверенности в себе, обсидиан – избавит от агрессии.

Козерог

Козероги упорны и упрямы, поэтому всегда добиваются успеха. Они хотят казаться равнодушными и не стремятся обнажить свои эмоции. Для Козерогов камнем-талисманом станет: хризопраз – поможет справиться с упадком сил, оникс – для привлечения удачи и успеха, сердолик – защитит от негативных мыслей.

/ Фото: Pinterest

Водолей

Представители этого знака зодиака наделены творческой энергией, оптимизмом и развитой интуицией. Не выносят рутины и скучных обязанностей. Подходящим камнем для будет: янтарь – дарит уверенность в себе и жизненную силу, розовый кварц – помогает найти любовь и приносит удачу в семейной жизни, аметист – усиливает интуицию.

Рыбы

Представители этого знака считаются самыми загадочными. Они скромны, сентиментальны, часто предпочитают плыть по течению. Стоит обратить внимание на такие камни: кахолонг – придаст уверенности в себе, чароит – способствует успехам в работе, авантюрин – убережет от упадка сил, гематит – поможет достигать целей.

Ранее мы рассказывали, какие цветы дарить на 8 Марта по знаку зодиака.