Канадский певец The Weeknd устроил бойкот "Грэмми" из-за предвзятости организаторов

В преддверии музыкальной премии "Грэмми", которая состоится 14 марта, популярный певец The Weeknd объявил ей бойкот. Канадский артист обвинил организаторов премии в предвзятости и заявил об этом публично изданию The New York Times.

Дело в том, что артист в этом году не попал ни в одну номинацию премии, а значит не может претендовать ни на одну из престижных статуэток. Если ранее он просто заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции, то отныне он вообще будет байкотировать эти награды.

"Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на "Грэмми", – сказал The Weeknd.

SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power / Фото: YouTube

Певец добавил, что его решение связано с "секретными комитетами" – это эксперты, которые выбирают кандидатов в номинанты на "Грэмми".

В последние годы премия нередко подвергается нападкам со стороны артистов, которые обвиняют организаторов в предвзятости. Например, как сообщает CNN, за последние девять лет в престижных номинациях "Грэмми" выиграли лишь четыре темнокожих артиста. Очень часто артисты, чьи треки занимают лидирующие места в чартах, не становятся победителями. Так произошло и с The Weeknd – его трек Blinding lights получил оглушительный успех.

Напомним, что 63-я церемония вручения наград "Грэмми" состоится 14 марта в Лос-Анджелесе. На церемонии вручения наград выступят топовые артисты музыкальной индустрии, среди которых: Cardi B, Дуа Липа, группа BTS, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, Doja Cat, Миранда Ламберт, Крис Мартин, Megan Thee Stallion и другие.

