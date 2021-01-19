Канье Уэст нанял известного адвоката по разводам, чтобы официально расстаться с Ким

Супруги перестали ходить к семейному терапевту и готовы официально покончить с браком

Судя по всему, развод Канье Уэста и Ким Кардашьян ближе, чем кажется. По информации западных СМИ, пара перестала посещать сеансы семейной терапии, а рэпер уже нашел адвоката по разводам. Об этом пишет People.

По информации издания, Кардашьян и Уэст, которые поженились в мае 2014 года, полностью перестали ходить на брачные консультации – они еще пытались спасти свои отношения.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

Кроме того, 43-летний Канье определился с адвокатом – он пообщался с Лорой Вассер, специализирующейся на звездных разводах.

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"Они просто не на одной волне, когда речь идет об их семейном будущем", – сказал People источник, приближенный к окружению знаменитостей.

О разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стали говорить когда Канье баллотировался в президенты. В течение своей предвыборной кампании он вел себя странно, и даже признался, что "чуть не убил свою старшую дочь", имея в виду, что заставлял Ким сделать аборт.

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