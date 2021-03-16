Капитал Конора Макгрегора удвоился – он продал свой бренд виски Proper №12

Спортсмен разбогател примерно на 155 миллионов долларов

Конор Макгрегор – ирландский боец ​​UFC и в прошлом креатор успешного бренда виски Proper №12, который он продал недавно. Стало известно, что за счет продажи он удвоил свой капитал вдвое, об этом пишет Hype Beast.

На алкогольном бренде Proper №12 (акции которого продал мексиканской компании Becle) он заработал 155 миллионов долларов. Тем самым, Конор Макгрегор увеличил собственный капитал до 300 миллионов долларов США.

Proper No. Twelve Irish Whiskey / Фото: whiskycast Реклама

Ирландское виски Proper №12, которое выпустил спортсмен в 2018 году считали успешным проектом, оно было востребованным на алкогольном рынке.

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