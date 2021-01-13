Лучшие исполнения знаменитого "Щедрика" (видео)

В ночь с 13 на 14 января неофициально отмечают Новый год по старому стилю. В народе день 13 января известен также как Щедрый вечер. Именно сегодня вечером принято петь щедривки, самой известной из которых является "Щедрик".
Сегодня.Lifestyle предлагает послушать, как звучит легендарная композиция в исполнении украинских и зарубежных артистов (и не только).
Украинские артисты
Давайте послушаем, как исполняют "Щедрик" украинские знаменитости.
Тарас Тополя и ведущие
Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и ведущие телеканалов "Украина" и "Украина-24" представили свою версию "Щедрика".
Тина Кароль
Тина Кароль исполнила классическую версию "Щедрика" вместе с детским хором.
The Hardkiss
Фронтвумен группы THE HARDKISS на концерте коллектива совместила их песню Helpless с "Щедриком". Получилось волшебно!
ONUKA
В 2018 году группа Onuka исполнила "Щедрик" во Львовском аэропорту, сделав сюрприз всем пассажирам.
Настя Каменских
Настя Каменских исполнила джазовый вариант "Щедрика".
"Воплі Відоплясова"
Легендарная украинская группа "Воплі Відоплясова" представили "Щедрик" в виде рок-баллады.
Руслана
Победительница "Евровидения", украинская певица Руслана исполнила композицию вместе с Львовским хором.
Злата Огневич
Вместе с хором песню "Щедрик" также представила Злата Огневич.
Зарубежные артисты
Музыка украинского композитора Николая Леонтовича известна по всему миру. "Щедрик" исполняют известные группы, оркестры и хоры как на украинском, так и на английском языках. Также есть версии и без слов. Давайте послушаем, как легендарная композиция звучит в исполнении зарубежных артистов.
На вершине Кавказских гор
Посмотрите, как волшебно звучит украинская композиция с вершины Кавказских гор Азербайджана. Музыканты использовали национальные инструменты: тар, кяманчу, канун, уд и балабан.
Военные США
Не менее профессионально исполнил "Щедрик" оркестр Военно-воздушных сил США.
The Piano Guys
Виртуозы из The Piano Guys восхищают своим профессионализмом.
Pentatonix
Послушайте "Щедрик" на английском, который а капелла исполнила известная американская группа Pentatonix.
Ранее мы делали подборку лучших исполнений колядок украинскими звездами.