Лучшие исполнения знаменитого "Щедрика" (видео)

В ночь с 13 на 14 января неофициально отмечают Новый год по старому стилю. В народе день 13 января известен также как Щедрый вечер. Именно сегодня вечером принято петь щедривки, самой известной из которых является "Щедрик".

Сегодня.Lifestyle предлагает послушать, как звучит легендарная композиция в исполнении украинских и зарубежных артистов (и не только).

Украинские артисты

Давайте послушаем, как исполняют "Щедрик" украинские знаменитости.

Тарас Тополя и ведущие

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя и ведущие телеканалов "Украина" и "Украина-24" представили свою версию "Щедрика".

Тина Кароль

Тина Кароль исполнила классическую версию "Щедрика" вместе с детским хором.

The Hardkiss

Фронтвумен группы THE HARDKISS на концерте коллектива совместила их песню Helpless с "Щедриком". Получилось волшебно!

ONUKA

В 2018 году группа Onuka исполнила "Щедрик" во Львовском аэропорту, сделав сюрприз всем пассажирам.

Настя Каменских

Настя Каменских исполнила джазовый вариант "Щедрика".

"Воплі Відоплясова"

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Легендарная украинская группа "Воплі Відоплясова" представили "Щедрик" в виде рок-баллады.

Руслана

Победительница "Евровидения", украинская певица Руслана исполнила композицию вместе с Львовским хором.

Злата Огневич

Вместе с хором песню "Щедрик" также представила Злата Огневич.

Зарубежные артисты

Музыка украинского композитора Николая Леонтовича известна по всему миру. "Щедрик" исполняют известные группы, оркестры и хоры как на украинском, так и на английском языках. Также есть версии и без слов. Давайте послушаем, как легендарная композиция звучит в исполнении зарубежных артистов.

На вершине Кавказских гор

Посмотрите, как волшебно звучит украинская композиция с вершины Кавказских гор Азербайджана. Музыканты использовали национальные инструменты: тар, кяманчу, канун, уд и балабан.

Военные США

Не менее профессионально исполнил "Щедрик" оркестр Военно-воздушных сил США.

The Piano Guys

Виртуозы из The Piano Guys восхищают своим профессионализмом.

Pentatonix

Послушайте "Щедрик" на английском, который а капелла исполнила известная американская группа Pentatonix.

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