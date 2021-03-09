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Картофельные блины: неожиданно вкусный рецепт домашних блинчиков для любой начинки

9 марта, 17:05

Ольга Козачок

Что приготовить на Масленицу-2021: попробуйте настоящие блины из картофельного теста

Началась Масленица, которая продлится целую неделю, с 8 по 14 марта. Разумеется, главным и востребованным блюдом в период Сырной недели будут блины – сладкие и пресные, пухленькие и ажурные, с начинкой и пустышки, на любой вкус, размер и цвет. Как приготовить традиционные домашние блины из обычного теста, мы вам уже рассказывали.

Не будем на этом останавливаться и попробуем сделать блины с добавлением других ингредиентов. К примеру, как вам вариант домашних блинчиков из картофельного теста? Получается очень вкусно, аппетитно, совершенно несложно и не похоже на обычные драники. К тому же в такую универсальную "упаковку" подойдет практически любая начинка, ведь с картофелем сочетается множество продуктов – от сыра, грибов и овощей до мяса и рыбы.

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Картофельные блины на Масленицу-2021

Картофельные блины: простой рецепт / Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить картофельные блины, вам понадобится:

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Как готовить картофельные блины – пошаговый рецепт:

  1. Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком.
  2. Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны.
  3. Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали.
  4. Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем.
  5. Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.
  6. К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте.
  7. Можете по желанию добавить и другие любимые специи.
  8. Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности.
  9. Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится.
  10. Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости.
  11. Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут.
  12. Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видеорецепт французских блинов:

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