Картофельные блины: неожиданно вкусный рецепт домашних блинчиков для любой начинки

Началась Масленица, которая продлится целую неделю, с 8 по 14 марта. Разумеется, главным и востребованным блюдом в период Сырной недели будут блины – сладкие и пресные, пухленькие и ажурные, с начинкой и пустышки, на любой вкус, размер и цвет. Как приготовить традиционные домашние блины из обычного теста, мы вам уже рассказывали.

Не будем на этом останавливаться и попробуем сделать блины с добавлением других ингредиентов. К примеру, как вам вариант домашних блинчиков из картофельного теста? Получается очень вкусно, аппетитно, совершенно несложно и не похоже на обычные драники. К тому же в такую универсальную "упаковку" подойдет практически любая начинка, ведь с картофелем сочетается множество продуктов – от сыра, грибов и овощей до мяса и рыбы.

Смотрите идеи лучших подарков к главным праздникам марта: что подарить на Масленицу, День диджея, День святого Патрика и другие значимые даты.

Картофельные блины на Масленицу-2021

Картофельные блины: простой рецепт / Фото: Depositphotos

Чтобы приготовить картофельные блины, вам понадобится:

Реклама

2 картофелины,

1 зубок чеснока,

немного укропа,

2 яйца,

1 стакан муки,

1 ч. ложка сахара,

1,5 стакана молока,

50 г сливочного масла,

2 ст. ложки растительного масла,

щепотка куркумы,

соль по вкусу.

Как готовить картофельные блины – пошаговый рецепт:

Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком. Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны. Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали. Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем. Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке. К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте. Можете по желанию добавить и другие любимые специи. Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности. Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится. Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости. Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут. Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.

Приятного аппетита!

Смотрите видеорецепт французских блинов:

Ранее мы публиковали рецепты на Масленицу: 12 начинок для блинов для всех знаков зодиака.