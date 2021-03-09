Картофельные блины: неожиданно вкусный рецепт домашних блинчиков для любой начинки

Началась Масленица, которая продлится целую неделю, с 8 по 14 марта. Разумеется, главным и востребованным блюдом в период Сырной недели будут блины – сладкие и пресные, пухленькие и ажурные, с начинкой и пустышки, на любой вкус, размер и цвет. Как приготовить традиционные домашние блины из обычного теста, мы вам уже рассказывали.
Не будем на этом останавливаться и попробуем сделать блины с добавлением других ингредиентов. К примеру, как вам вариант домашних блинчиков из картофельного теста? Получается очень вкусно, аппетитно, совершенно несложно и не похоже на обычные драники. К тому же в такую универсальную "упаковку" подойдет практически любая начинка, ведь с картофелем сочетается множество продуктов – от сыра, грибов и овощей до мяса и рыбы.
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Картофельные блины на Масленицу-2021
Чтобы приготовить картофельные блины, вам понадобится:
- 2 картофелины,
- 1 зубок чеснока,
- немного укропа,
- 2 яйца,
- 1 стакан муки,
- 1 ч. ложка сахара,
- 1,5 стакана молока,
- 50 г сливочного масла,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- щепотка куркумы,
- соль по вкусу.
Как готовить картофельные блины – пошаговый рецепт:
- Яйца разотрите с солью и сахаром, влейте молоко и взбейте венчиком.
- Постепенно всыпайте просеянную муку и перемешивайте, чтобы получилось тесто с консистенцией жидкой сметаны.
- Добавьте 1 ст. ложку растительного масла, чтобы блины в процессе жарки не прилипали.
- Дайте тесту немного настояться, а пока займитесь картофелем.
- Сырой картофель очистите от кожуры и потрите на мелкой терке.
- К картофелю натрите зубок чеснока, добавьте измельченный укроп, куркуму и перемешайте.
- Можете по желанию добавить и другие любимые специи.
- Введите картофельную массу в тесто и аккуратно перемешайте венчиком до однородности.
- Хорошенько разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. В дальнейшем добавлять масло не понадобится.
- Перемешайте тесто, налейте порцию на сковороду и распределите по всей плоскости.
- Выпекайте картофельные блины до золотистого цвета с обеих сторон, в течение примерно 2-3 минут.
- Подавайте картофельные блины как самостоятельное блюдо с соусом, сметаной или с любой начинкой.
Приятного аппетита!
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