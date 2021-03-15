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Картофельные колбаски с беконом и грибами: оригинальный рецепт Григория Германа

15 марта, 16:12

Ирина Маслова

Запечь их можно в духовке или на гриле

О том, что картофель универсален, мы все знали и думали, что нам известны все возможные варианты его приготовления. Ошибались. Из картофеля можно приготовить колбасу. Это следующий этап, после рецепта картофельного рулета от Григория Германа. Ведущий программы "Ранок з Україною" предлагает оригинальный способ приготовления картофеля. В авторской рубрике "Вкусное утро" кулинар рассказал, как сделать картофельные колбаски с грибами и беконом, запечь которые можно в духовке или на гриле.

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Для приготовления картофельных колбасок по рецепту ведущего канала "Украина" понадобятся:

Способ приготовления

  1. Поставить сковороду на огонь и разогреть масло. Нарезать лук и отправить на сковородку жариться до золотистого цвета. Тем временем измельчить грибы и добавить их к луку. Небольшими полосками нарезать бекон и отправить к овощной смеси.
  2. Половину очищенного картофеля натереть на крупной части терки, половину – на мелкой. Соответственно и отправлять в сковороду, помешивая. Но картофель не следует доводить до готовности. Добавить натертый мускатный орех, соль и перец, перемешать и снять с огня.
  3. Натуральную колбасную оболочку надеть на кончик мясорубки и начинить картофельной смесью. Выложить колбаски на противень и осторожно пробить зубочисткой. Смазать маслом и отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 20 минут.

Здесь найдете рецепты легкого ужина для всей семьи.

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