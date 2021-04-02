Католическая Пасха-2021: дата, история и традиции праздника

Узнайте, когда будет католическая Пасха-2021 и почему она отмечается в разные дни с православной

Пасха – это великий христианский праздник, как у православных, так и у католиков. Она знаменует Светлое Христово Воскресение и является главным событием библейской истории. А потому Пасха издавна носила название "Праздник праздников и торжество торжеств".

Когда будет католическая Пасха в 2021 году, какие традиции соблюдаются в этот день, какова история установления празднования Пасхи и почему она не совпадает по времени у восточных и западных христиан, узнайте в нашей статье.

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Дата Пасхи в 2021 году

Праздник Воскресения Христова отмечают во многих странах. Но при этом у разных конфессий из года в год даты Пасхи могут значительно отличаться.

Так православная Пасха в 2021 году будет поздней и приходится на 2 мая. А вот католическая Пасха, наоборот, ранняя и будет отмечаться практически за целый месяц до православной. В 2021 году западные христиане празднуют Воскресение Христово 4 апреля .

Католическая Пасха / Фото: Unsplash

Почему такая разница в датах? Все дело в том, что дата Пасхи в этих церквях высчитывается по разным календарям. Православные празднуют по юлианскому календарю, а католики – по григорианскому. А потому даты православной и католической Пасхи могут отличаться друг от друга на одну, две и более недель.

Это правило не является постоянным и раз в несколько лет даты Пасхи в этих церквях совпадают. Тогда и православные, и католики празднуют этот великий день вместе.

Единственное, что объединяет день празднования Пасхи во всех конфессиях – это день недели, воскресенье. Именно в честь светлого Воскресения Христа получил свое название этот седьмой праздничный день недели.

История установления празднования Пасхи

В 325 году в Никее состоялся первый Вселенский собор, на котором священнослужители определились с датой Пасхи по Александрийской Пасхалии. По постановлению собора, Пасха стала сдвижным праздником и должна отмечаться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, по истечению полной недели со времени ветхозаветной иудейской Пасхи.

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Позже, в XVI столетии, священник Христофор Клавиус предложил другой календарь для определения даты Пасхи. Начиная с 1582 года, католики перешли на григорианский календарь исчисления Пасхалии, в результате чего католическая Пасха часто наступает раньше иудейской или в один день с ней и опережает православную Пасху. Восточная же церковь отказалась от нововведения и осталась на прежнем Юлианском календаре.

Традиции празднования католической Пасхи

За день до Пасхи в костелах проводят обряд благословения огня и воды. В ночь с субботы на воскресенье во время пасхальной службы в храмах зажигают большую свечу Пасхал, которая символизирует Божий свет. Этот огонь считается благодатным, от него верующие зажигают свои свечи и бережно несут их домой.

Католическая Пасха / Фото: Unsplash

На праздничном пасхальном столе должны быть мясные блюда, декоративные яйца в корзинках, цветы. А из десертов подают сладкие булочки и глазированные кексы, похожие на наши куличи.

У католиков так же, как и у православных, есть обычай красить яйца на Пасху. Во многих семьях, особенно где есть дети, в воскресное утро поддерживается традиция прятать пасхальные яйца в доме или во дворе. Поиск завершается обнаружением других праздничных атрибутов – гнезда и пасхального кролика.

Католическая Пасха / Фото: Unsplash

В западных странах пасхальный кролик издавна символизирует богатство и плодородие, а потому его часто используют в сувенирной продукции, украшают дома, дарят открытки с его изображением. Считается, что именно пасхальный кролик приносит яйца и подарки. Также декоративными пасхальными яйцами украшают ветки деревьев и букеты.

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