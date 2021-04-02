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Католическая Пасха: немцы в этот день угощаются Гугельхопфом (рецепт)

2 апреля, 11:19

Ирина Маслова

Украшается эта пасхальная выпечка по своему вкусу

Встречать Пасху в 2021 году католики будут 4 апреля. Мы уже рассказывали, какие блюда будут на столе в этот день. Теперь узнаем, как готовят традиционный пасхальный кекс в Германии. Называется от Гугельхопф.

Если вы не знаете, что оригинального подарить друзьям и близким в апреле, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников.

Пасхальный кекс Гугельхопф

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Фото: кекс Гугельхопф, instagram.com/qvallity/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Развести в теплом молоке дрожжи. Добавить немного просеянной муки. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 1 час.
  2. Снять с апельсина цедру, из мякоти выжать сок. В оставшуюся муку добавить соль, сахар, яйцо, сливочное масло, апельсиновый сок и дрожжевую смесь. Вымесить тесто, накрыть и оставить еще на 1 час.
  3. Изюм вымыть, залить кипятком и оставить на 10 мин.
  4. Добавить в тесто изюм и цедру апельсина, еще раз как следует вымесить.
  5. Миндаль обдать крутым кипятком, оставить на 10 мин, затем очистить.
  6. Силиконовую форму для кексов диаметром 22-24 см сбрызнуть водой. Уложить на дно миндаль.
  7. Выложить в форму тесто и оставить еще на 20-25 мин.
  8. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать кекс 45 мин. Вынуть из духовки, дать немного остыть.
  9. Перевернуть форму на блюдо и вынуть кекс. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

Здесь найдете еще 5 праздничных рецептов на католическую Пасху.

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