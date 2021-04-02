Католическая Пасха: немцы в этот день угощаются Гугельхопфом (рецепт)

Встречать Пасху в 2021 году католики будут 4 апреля. Мы уже рассказывали, какие блюда будут на столе в этот день. Теперь узнаем, как готовят традиционный пасхальный кекс в Германии. Называется от Гугельхопф.

Если вы не знаете, что оригинального подарить друзьям и близким в апреле, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников.

Пасхальный кекс Гугельхопф

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Фото: кекс Гугельхопф, instagram.com/qvallity/

Ингредиенты

Молоко – 150 мл

Дрожжи сухие – 7 г

Мука – 300 г

Апельсин – 1 шт.

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Сливочное масло – 140 г

Изюм – 75 г

Миндаль – 30 г

Соль – щепотка

Способ приготовления

Развести в теплом молоке дрожжи. Добавить немного просеянной муки. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 1 час. Снять с апельсина цедру, из мякоти выжать сок. В оставшуюся муку добавить соль, сахар, яйцо, сливочное масло, апельсиновый сок и дрожжевую смесь. Вымесить тесто, накрыть и оставить еще на 1 час. Изюм вымыть, залить кипятком и оставить на 10 мин. Добавить в тесто изюм и цедру апельсина, еще раз как следует вымесить. Миндаль обдать крутым кипятком, оставить на 10 мин, затем очистить. Силиконовую форму для кексов диаметром 22-24 см сбрызнуть водой. Уложить на дно миндаль. Выложить в форму тесто и оставить еще на 20-25 мин. Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать кекс 45 мин. Вынуть из духовки, дать немного остыть. Перевернуть форму на блюдо и вынуть кекс. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.

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