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Катя Лель сняла НЛО на видео: "Как же давно вас не было"

21 января, 17:40

Анна Пономаренко

Лель верит в существование инопланетян и уверяет, что обладает "особым даром"

Известная российская певица Катя Лель, которая заявляла, что обладает особым даром, опубликовала видео на своей странице в Instagram, уверяя своих подписчиков, что на кадрах – НЛО. Певица, как оказалось, давно увлекается мистикой, эзотерикой, теориями заговоров и верит в то, что инопланетян не раз посещали Землю.

Ранее Лель утверждала, что пришельцы когда-то украли у нее зубы, а теперь опубликовала видео в Instagram, в описании к которому заявила, что нашу планету "покидает тьма, а свет победил". На кадрах показано, как вдали, над домами, виднеется яркое светящееся пятно.

"Как же давно вас не было", – написала Лель и добавила символ инопланетянина в описании к ролику.

(@katyalelofficial)

"Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство. 21:21 – высоковибрационная энергия, наполняемся счастьем и энергией любви!" – пишет Лель.

Напомним, Ирина Билык призналась, что два раза видела НЛО.

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