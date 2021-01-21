Кендалл и Кайли Дженнер блеснули "горячими" фигурами в купальниках во время отдыха в Мексике

Сестры из знаменитого семейства Кардашьян – 23-летняя Кайли, которую ранее затроллили за дешевый душ, и 25-летняя Кендалл наслаждаются жарким солнцем в Мексике. В разгар зимы модели решили устроить каникулы и отправиться на курорт, кадрами которого активно делятся в соцсетях.
"Новый день! Хороший день!", – написала Кендалл Дженнер в Instagram.
Модель позировала лежа возле бассейна, на фоне яркого экстерьера желтых оттенков и перед зеркалом, блеснув стройной фигурой.
Публикация с серией фото Кендалл собрала более пяти миллионов лайков менее, чем за сутки.
Младшая Дженнер, Кайли, тоже блеснула своими формами на отдыхе.
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