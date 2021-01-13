Кесадилья – лепешка с характером, которую стоит научиться готовить

Казалось бы, что удивительного в этой кесадилье? Простая лепешка, завернутая в треугольник с овощами, сыром и мясом, – все просто. Возможно, если не учитывать, что это полноценное блюдо существует почти 5 веков и стало крайне популярным далеко за пределами своей родной Мексики. Узнаем несколько фактов о кесадилье, раскроем секрет ее популярности в Тик-токе, ну и приготовим ее с курицей и сыром.
Маленькая дрянная штучка
И это тоже о кесадилье. Именно так можно перевести это слово. Следует понимать, что "дрянная" здесь имеет положительный смысл. Мол, ничего в ней особого нет, а ух какая вкусная и сытная. Кукурузные лепешки, в которые по классике заворачивается начинка, ели еще ацтеки в далеком 16 веке. Их фаршировали кабачками и тыквой, запекали в глиняных печах и подавали на десерт.
В 1521 году, когда испанские завоеватели привезли на территорию современной Мексики овец и коров, ацтеки познакомились с сыром и, помимо кабачков и тыквы, стали добавлять его в лепешки. Собственно, таким был первый рецепт кесадильи. Теперь, ради сытости, без мяса в блюде никуда. Если кесадилья не вегетарианская, такие тоже бывают.
Сегодня – это одно из важнейших блюд Мексики, которое смело можно называть визитной карточкой этой вкуснейшей кухни.
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Кесадилья завоевывает соцсети
Да-да, и туда эта "дрянная штучка" тоже добралась. Тренды в Тик-токе тому доказательство. Причина – это особое умение завернуть кесадилью в красивый ровный треугольник, чтобы при этом не случилось досадного казуса – растерять по тарелке всю начинку. Посмотрите, как героиня ролика умело справляется с кесадильей, чуть надрезав на лепешке контуры треугольника.
Ну а теперь пришло время научиться готовить кесадилью с курицей – один из самых популярных ее вариантов. Продуктов нужно немного, да и времени на это особо не потребуется. Можно использовать вариант приготовления из Тик-тока или доводить кесадилью до готовности в духовке.
Кесадилья с курицей и кукурузой
Ингредиенты
- 3 шт. – куриные грудки
- 200 г – красная фасоль (можно консервы)
- 100 г – кукуруза консервированная
- 100 г – твердый сыр
- по 1 шт. – перец болгарский, помидор, авокадо (для гуакамоле)
- 2 ст. л – оливковое масло
- 1 ч. л – сок лимона
- зелень, соль, мексиканские специи, перец чили по вкусу
Способ приготовления
- Обжарить курицу в небольшом количестве растительного масла небольшими кусочками. Добавить специи, острота – по вашему вкусу.
- В сковороде с растительным маслом обжарить болгарский перец, добавить фасоль, кукурузу, помидор, петрушку. Перец чили, соль по вкусу.
- На сухой противень положить лепешку, посыпать тертый сыр, положить овощи, курицу, еще сыр сверху, накрыть второй лепешкой, чуть придавить. Запекать в духовке 8-10 минут при 170 градусах.
- Приготовить гуакамоле: при помощи блендера смешать мякоть авокадо, добавить лимонный сок, соль, оливковое масло по вкусу
- Выложить кесадилью, порезать на треугольники. Подавать со сметаной и гуакамоле.
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