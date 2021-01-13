Кесадилья – лепешка с характером, которую стоит научиться готовить

Узнаем, почему она так популярна в Тик-токе и приготовим кесадилью с курицей и фасолью

Казалось бы, что удивительного в этой кесадилье? Простая лепешка, завернутая в треугольник с овощами, сыром и мясом, – все просто. Возможно, если не учитывать, что это полноценное блюдо существует почти 5 веков и стало крайне популярным далеко за пределами своей родной Мексики. Узнаем несколько фактов о кесадилье, раскроем секрет ее популярности в Тик-токе, ну и приготовим ее с курицей и сыром.

Маленькая дрянная штучка

Фото: instagram.com/cookvivme/

И это тоже о кесадилье. Именно так можно перевести это слово. Следует понимать, что "дрянная" здесь имеет положительный смысл. Мол, ничего в ней особого нет, а ух какая вкусная и сытная. Кукурузные лепешки, в которые по классике заворачивается начинка, ели еще ацтеки в далеком 16 веке. Их фаршировали кабачками и тыквой, запекали в глиняных печах и подавали на десерт.

В 1521 году, когда испанские завоеватели привезли на территорию современной Мексики овец и коров, ацтеки познакомились с сыром и, помимо кабачков и тыквы, стали добавлять его в лепешки. Собственно, таким был первый рецепт кесадильи. Теперь, ради сытости, без мяса в блюде никуда. Если кесадилья не вегетарианская, такие тоже бывают.

Сегодня – это одно из важнейших блюд Мексики, которое смело можно называть визитной карточкой этой вкуснейшей кухни.

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Кесадилья завоевывает соцсети

Да-да, и туда эта "дрянная штучка" тоже добралась. Тренды в Тик-токе тому доказательство. Причина – это особое умение завернуть кесадилью в красивый ровный треугольник, чтобы при этом не случилось досадного казуса – растерять по тарелке всю начинку. Посмотрите, как героиня ролика умело справляется с кесадильей, чуть надрезав на лепешке контуры треугольника.

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Ну а теперь пришло время научиться готовить кесадилью с курицей – один из самых популярных ее вариантов. Продуктов нужно немного, да и времени на это особо не потребуется. Можно использовать вариант приготовления из Тик-тока или доводить кесадилью до готовности в духовке.

Кесадилья с курицей и кукурузой

Фото: instagram.com/budgetbytes/

Ингредиенты

3 шт. – куриные грудки

200 г – красная фасоль (можно консервы)

100 г – кукуруза консервированная

100 г – твердый сыр

по 1 шт. – перец болгарский, помидор, авокадо (для гуакамоле)

2 ст. л – оливковое масло

1 ч. л – сок лимона

зелень, соль, мексиканские специи, перец чили по вкусу

Способ приготовления

Обжарить курицу в небольшом количестве растительного масла небольшими кусочками. Добавить специи, острота – по вашему вкусу. В сковороде с растительным маслом обжарить болгарский перец, добавить фасоль, кукурузу, помидор, петрушку. Перец чили, соль по вкусу. На сухой противень положить лепешку, посыпать тертый сыр, положить овощи, курицу, еще сыр сверху, накрыть второй лепешкой, чуть придавить. Запекать в духовке 8-10 минут при 170 градусах. Приготовить гуакамоле: при помощи блендера смешать мякоть авокадо, добавить лимонный сок, соль, оливковое масло по вкусу Выложить кесадилью, порезать на треугольники. Подавать со сметаной и гуакамоле.

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