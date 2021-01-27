Любимый десерт Кейт Миддлтон: королевский рецепт шоколадно-финикового пудинга

Герцогини тоже едят сладкое. Речь идет о герцогине Кембриджской. Шеф-повар Даррен МакГрейди, который готовил для королевы Елизаветы, принца Филиппа, принцессы Дианы и принцев Уильяма и принца Гарри в течение 15 лет, поделился секретом классического британского десерта. Его подают королевской семье и сегодня. И это шоколадно-финиковый пудинг. Конечно, Кейт Миддлтон – приверженец здорового питания, но, как пишет издание Hello, иногда герцогиня любит полакомиться этим десертом. Теперь и мы узнаем, как его приготовить.
Шоколадно-финиковый пудинг
Ингредиенты
- Финики, мелко нарезанный – 170 г
- Сода – 1 ч. л
- Кипяток – 200 мл
- Сливочное масло – 60 г
- Сахар – 170 г
- Черный шоколад – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 250 г
- Ванилин, разрыхлитель – по 1 ч. л
Для соуса
- Коричневый сахар – 300 г
- Сливочное масло 200 г
- Черный шоколад – 50 г
- Жирные сливки – 9 ст. л
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Способ приготовления
- Соединить все ингредиенты для соуса в сотейнике с толстым дном. Довести до кипения и тушить 4 минуты.
- Вылить немного соуса в жаростойкую емкость для пудинга, предварительно смазав ее маслом. Дать остыть. Оставшийся соус нужен для украшения пудинга.
- Поместить финики в миску с кипящей водой, добавить соду. Перемешать, пока сода не растворится, и дайте остыть.
- Взбить сливочное масло и сахар до образования пышной массы, добавить яйцо и ваниль и продолжать взбивать.
- Добавить муку и разрыхлитель, затем смесь фиников и шоколадную стружку. Выложить тесто в миску поверх холодного соуса.
- Готовить пудинг в пароварке или духовке около 1,5 часов до готовности.
- Когда пудинг будет готов, разогреть оставшийся соус. Перевернуть пудинг на теплую тарелку и полить соусом. Подавать со взбитыми сливками или мороженым.
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