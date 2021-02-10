Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались о пополнении в семье

Похоже, в королевской семье в этом году может быть настоящий беби-бум. СМИ заговорили о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались о четвертом ребенке.

Такую информацию рассказал источник изданию Us Weekly. По словам инсайдера, герцогиня Кембриджская всегда хотела четверых детей, но коронавирус внес коррективы в ее планы. Сейчас же, когда в Британии началась вакцинация, Кейт решила, что можно задуматься о пополнении в семье.

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Так, источник рассказал, что жена принца Уильяма уже придерживается специальной диеты, чтобы подготовить организм к беременности.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: скриншот Реклама

Что касается самого принца Уильяма, то Кейт понадобилось время, чтобы уговорить его на еще одного ребенка.

"Раньше он считал, что троих детей им более чем достаточно. Мысль, что малышей будет четверо, его не радовала. Но желание Кейт родить четвертого ребенка вдохновило его", – сказал источник.

О своих планах Кейт и принц Уильям уже рассказали Елизавете II. Она обрадовалась такой новости и не против еще одного правнука.

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