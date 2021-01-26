Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

В 2020 году супруга принца Уильяма посетила меньше всего мероприятий

В 2020 году Кейт Миддлтон признали самой стильной модницей Британии, а недавно герцогиню Кембриджскую назвали ленивой. Виной всему рейтинг самых трудолюбивых членов королевской семьи. Об этом пишет Daily Express.

В основе рейтинга — количество официальных мероприятий, которые посетил каждый член монаршего семейства. Согласно подсчетам SavoyStewart.co.uk у Кейт Миддлтон было только 79 публичных появлений.

Кейт Миддлтон / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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На первой строчке — принцесса Анна. Несмотря на локдаун дочери Елизаветы II удалось посетить 148 мероприятий. На втором месте оказался принц Чарльз – 146 мероприятий. Королева заняла третье место. В прошлом году у нее было 136 появлений на публике.

Стоит отметить, что уже не первый год герцогиню Кембриджскую признают самой ленивой. Согласно статистике, в 2017 году Кейт посетила только 39 мероприятий, а в 2018 году появлялась на публике 87 раз. Исключением стал 2019 год, тогда ленивой назвали Меган Маркл, а супруга принца Уильма выходила в свет 126 раз.

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