Кейт Миддлтон появилась на публике после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри

Все с нетерпением ждали интервью Меган Маркл и принц Гарри, которое ожидаемо стало самым обсуждаемым. Теперь же все следят за реакцией королевской семьи. Кейт Миддлтон появилась на публике после скандального интервью, правда пока онлайн. Видео опубликовали на YouTube – канале королевской семьи.

Герцогиня Кембриджская связалась по видео с 21-летней британкой Жасмин Харрисон, которая в одиночку пересекла Атлантику на гребной лодке за 70 дней. Жена принца Уильяма назвала Жасмин примером для многих женщин.

"Вы вдохновляете множество женщин и молодых девушек пойти по вашим стопам", – сказала герцогиня Кембриджская.

Кейт Миддлтон / Фото: Скриншот из YouTube

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Для выхода Кейт Миддлтон выбрала нежно-розовую блузку за 3 000 гривен от бренда Boden и дополнила образ серьгами в тон.

О скандальном интервью жена принца Уильяма ничего не сказала. Поклонники отметили, что Кейт на публике держалась хорошо. Также в Сети есть версия, что опубликованное видео записано заранее.

Стоит отметить, что Кейт и принц Уильям были не в восторге от желания герцогов Сассекских дать откровенное интервью.

Большое о скандальном интервью Меган Маркл и принц Гарри в сюжете:

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл обвинила Кейт Миддлтон в распространении фейков.