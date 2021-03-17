Кейт Миддлтон появилась в пиджаке из масс-маркета и колье за 10 тысяч гривен: фото

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которая ранее отреагировала на скандальное признание Меган Маркл, записали видео-поздравление ко Дню святого Патрика. В самом ролике герцогиня Кембриджская появилась в стильном наряде, который снова стал предметом обсуждений фанатов королевской семьи.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца, принц Уильям и Кейт Миддлтон говорят сразу на двух языках – английском и ирландском.

Как сообщает таблоид Daily Express, праздничный образ Кейт создала с зеленым твидовым блейзером от бренда Zara за 59 фунтов стерлингов (приблизительно 2300 гривен), а на шею надела золотую подвеску от бренда Daniella Draper – Gold Baby Shamrock Necklace стоимостью в 250 фунтов стерлингов (приблизительно 10 400 тысяч гривен).

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Принц Уильям был одет в рубашку и зеленый свитер.

Скриншот Instagram

"Год назад мы посетили Ирландию, это было за несколько недель до того, как наша жизнь кардинально изменилась с началом пандемии. Нас тепло приняли, что говорит о дружбе между нашими странами и крепкими отношениями между Соединенным Королевством и Ирландией. Мы знаем, что для ирландцев, живущих в разных уголках света, этот день будет непохож на привычный для них. Но мы надеемся, что они смогут отпраздновать его в безопасности", – сказали герцоги Кембриджские в видео.

Напомним, что ранее Меган Маркл и принц Гарри дали резонансное интервью Опре Уинфри. Супруги рассказали о трудностях жизни в королевской семьи, а также сделали несколько серьезных обвинений в адрес дворца.