Кейт Миддлтон задумалась об изменении внешнего вида

Принц Уильям стал самым популярным в королевской семье. В Британии уже не первый год ходят слухи, что именно герцогу Кембриджскому Елизавета II передаст бразды правления. Поэтому Кейт Миддлтон стала задумываться о том, как будет выглядеть после коронации принца Уильяма.

Наверняка Кейт Миддлтон и принц Уильям уже придумали, как проведут День влюбленных. Советуем и вам определиться, чем удивить любимого человека в День святого Валентина — наши 14 нескучных идей.

Как пишет Daily Mail, Кейт будет искать вдохновение в образах Елизаветы II. Но также она не собирается забывать о современных дизайнерах – это поможет герцогини Кембриджская ближе к народу.

Супруга принц Уильяма Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

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Автор книги "Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля" Бетан Холт уточнила, что члены королевской семьи проводят очень много времени у себя во дворцах и поэтому общественность стала меньше к ним тянуться.

"Людям необходима возможность общаться. Члены королевской семьи понимают, что с помощью одежды этого можно достичь", – считает Бетан Холт.

Стоит отметить, что в 2020 году Кейт Миддлтон признали самой влиятельной модницей Британии.

Ранее мы рассказывали, какая Кейт Миддлтон в повседневной жизни.