Киану Ривз может стать Сергеем Николаевичем в новом фильме Marvel

Голливудскому актеру Киану Ривзу, который ранее сделал очень короткую стрижку, как в "Матрице", поступило новое предложение о роли.

В этот раз киностудия Sony Pictures рассматривает Киану на роль злодея Крейвена-Охотника в новом фильме по комиксам Marvel. Настоящее же имя персонажа – просто Сергей Николаевич Кравинов. Фильм, получивший название "Крейвен", снимет режиссер Джей Си Чендор ("Самый жестокий год"). Картина будет спин-оффом новой серии фильмов "Человек-паук".

Киану Ривз / Фото: Getty Images

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Пока что Киану Ривз не подписал контракт о роли. Но уже известно, что предстоящий фильм будет для взрослой аудитории.

Впервые персонаж Крейвена-Охотника появился в комиксах в 1964 году. Он главный антагонист Человека-паука.

Ранее выяснилось, что Киану Ривз снимается в сексуальных сценах чаще остальных голливудских актеров.