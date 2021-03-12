Тихого развода не будет: Канье Уэст оборвал все контакты с Ким Кардашьян

Похоже, после развода Ким Кардашьян и Канье Уэсту не получится сохранить хорошие отношения. Рэпер решил прекратить какое-либо общение со своей пока еще женой и сменил номер телефона. Об этом рассказал источник изданию Page Six.

Канье попросил Ким связываться с ним только через его охрану. Несмотря на сложные отношения, Кардашьян не препятствует общению детей с отцом. Но источник добавил, что на этих встречах она не присутствует.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Фото: AFP

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"Она доверяет ему в общении с детьми. Он любит их и часто с ними видится. Когда она уходит из дома, он приходит и проводит с ними время", – рассказал источник.

Стоит отметить, вскоре могут появиться новые подробности развода популярной пары. Западные СМИ пишут, что Ким Кардашьян собирается дать интервью Опре Уинфри и рассказать все правду об отношениях с Канье Уэстом.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст заключили брак в 2014 году. До этого они встречались два года. У 40-летней Ким и 43-летнего Канье четверо детей: дочери Норт и Чикаго и сыновья Сэйнт и Псалм.

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