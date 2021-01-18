Ким Кардашьян позирует с глубоким декольте и празднует 200 миллионов подписчиков в Instagram

Популярность звезды реалити-шоу "Семейство Кардашьян" и Insta-дивы Ким Кардашьян, которая ради детей разошлась в Канье Уэстом, неумолимо растет. Теперь количество ее фолловеров в соцсети достигло отметки в 200 миллионов! В честь этого звезда опубликовала свои эффектные фото в топе с глубоким декольте.

Но у Ким все еще есть конкуренты, которые явно обходят ее по популярности. Например, у Дуэйна "Скалы" Джонсона с 205 миллионов подписчиков в Instagram на момент декабря 2020 года цифра сменилась на 212 миллионов к январю 2021-го. У сестры Ким Кардашьян, Кайли Дженнер – вместо 205 миллионов фолловеров теперь 210 миллионов. Ну а у самой популярной знаменитости в соцсети Криштиану Роналду – теперь 255 миллионов.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Но Ким Кардашьян на этом не останавливается и радуется своей армии фанатов.

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"200 миллионов. Спасибо вам большое за любовь", – написала звезда.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Ранее Ким Кардашьян показала фото без обручального кольца после долгого отсутствия в соцсетях.