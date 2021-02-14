Ким Кардашьян проведет День влюбленных не с Канье Уэстом – СМИ

Дела у звездной пары все же близятся к разводу

В начале января СМИ начали писать о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся. Супруги не комментируют эти слухи, но и вместе не появляются на публике. Теперь стало известно, с кем Ким будет праздновать День влюбленных. И это не Канье.

По словам инсайдера, Кардашьян намерена провести 14 февраля вместе со своими детьми. 40-летняя звезда не контактирует со своим мужем, она сосредоточена только на будущем.

Ким Кардашьян / Фото: instagram.com/kimkardashian

"У нее запланировано празднование Дня святого Валентина со своими детьми и семьей. Ей нравится делать это особенным для детей. У нее нет никаких контактов с Канье", – передает слова источника People.

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Ким Кардашьян с детьми

Фото: instagram.com/kimkardashian

О разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста стали говорить, когда Канье баллотировался в президенты. В течение своей предвыборной кампании он вел себя странно и даже признался, что "чуть не убил свою старшую дочь", имея в виду, что заставлял Ким сделать аборт.

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Ким и Канье поженились в 2014 году. Они воспитывают четырех детей: семилетнюю Норт, пятилетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст нанял известного адвоката по разводам, чтобы официально расстаться с Ким.