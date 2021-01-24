Кира Найтли отказалась от обнаженных сцен, если они не будут сниматься женщинами

Поклонники Киры Найтли, которую папарацци довели до нервного срыва, могут забыть о "голых" сценах с актрисой. Знаменитость заявила, что не намерена раздеваться в кадре, если режиссером будет мужчина, пишет The Mirror.
Кира призналась, что сексуальные сцены с мужчинами-режиссерами заставляют ее чувствовать себя "очень неудобно" и она больше не видит себя в этом.
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Быть обнаженной в кадре для Найтли настолько невыносимо, что теперь в ее контрактах часто прописан пункт "без обнаженной натуры".
При этом 35-летняя звезда "Пиратов Карибского моря" не исключила, что снова разденется, но это должен быть фильм женщины-режиссера.
В августе 2019 года Кира Найтли во второй раз стала мамой. Она родила дочь, которую назвала Делайлой. Первенца, тоже девочку, Кира родила в 2015 году от Джеймса Райтона.
Ранее стало известно, что Кира Найтли сыграет вдову в историческом сериале по роману "Змей в Эссексе".