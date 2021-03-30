Кирстен Данст снова беременна. Актриса в шикарных нарядах показала живот (фото)

38-летняя американская актриса Кирстен Данст, которая получила звезду на "Аллее славы", во второй раз станет мамой. Об этом стало известно благодаря ее съемкам для журнала W.

Кирстен появилась на обложке вместе с актрисами Эль Фаннинг и Рашидой Джонс.

Эль Фаннинг, Кирстен Данст, Рашида Джонс / Фото: wmagazine.com

На одном из фото она позирует в кружевном белом платье Rodarte, которое подчеркивает ее заметно округлившийся живот.

Кирстен Данст / Фото: wmagazine.com Реклама

Сообщается, что над фотосессией работала режиссер и актриса София Коппола, которая дружит с Кирстен уже много лет. Впервые Днаст снялась у Копполы в фильме "Девственницы-самоубийцы".

Кирстен Данст / Фото: wmagazine.com

Кирстен пока не сообщила пол ребенка. Актриса состоит в отношениях с актером Джесси Племонсом. Пара познакомилась на съемках сериала "Фарго". Они обручились в 2017 году, а в мае 2018-го у них родился сын Эннис Племонс.