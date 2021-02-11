Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Как поздравить с Китайским Новым годом-2021 весело в открытках и стихах

Сегодня, в ночь с 11 на 12 февраля, наступит Китайский Новый год. Сегодня.Lifestyle от души поздравляет вас с этим ярким и красивым праздником, желает добра, успехов, процветания и отличного настроения. А еще мы подготовили для вас самые лучшие, прикольные, веселые и оригинальные открытки, картинки, поздравления, стихи и SMS с Китайским Новым годом, которые вы можете отправить на праздник друзьям и близким.

Не успеем встретить Новый год по китайскому календарю, как на пороге возникнет очередной романтичный, радостный и долгожданный праздник – День всех влюбленных, который наступит 14 февраля. Так что встретим мы его уже в Новом китайском году. А вот организовать празднование Дня Валентина можно по-разному. Мы придумали для вас целых 14 крутых идей, как необычно встретить День Валентина.

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Прикольные поздравления с Китайским Новым годом в стихах

***

Мы хотя и не китайцы,

Но встречаем Новый год.

Пусть побольше будет счастья

И, конечно, повезет.



Денег – полные карманы,

В банке – безразмерный счет.

С удовольствием встречаем

Мы Китайский Новый год!



Снова запах мандаринов,

Небо в ярких огоньках.

Всем желаем жить красиво

И с улыбкой на устах.

Китайский Новый год – поздравления / Фото: Unsplash

Китайский Новый год: позитивные поздравления

***

Зима в разгаре, и вот-вот

Придет Китайский Новый год.

Пускай он принесет с собой

Достаток – в дом, душе – покой,

Любовь – в сердца, в делах – удачу,

Пусть все смеются, но не плачут,

Пусть будет мирным небосвод

И радостным – грядущий год!

Китайский Новый год – поздравления / Фото: bonnycards

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С Китайским Новым годом: чудесные поздравления

***

Всех с Китайским Новым годом

Поздравляю от души!

Пусть достаток будет в доме,

Пусть сбываются мечты.

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Миллионы фейерверков

Улетают в небеса.

В эту ночь по всем поверьям

Происходят чудеса.

Китайский Новый год – поздравления / Фото: bonnycards

Веселые поздравления с Китайским Новым годом

***

Новый год – веселый праздник,

Любим мы его встречать.

Нам традицию Китая

Отчего ж не поддержать?



Пустим огненных драконов

И запалим фейерверк...

С Новым вас Китайским годом,

Поздравляем всех-всех-всех!

Китайский Новый год – поздравления / Фото: bonnycards

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Китайский Новый год: прикольные пожелания

***

Новый год в Китае нынче,

Скоро в гости Бык придет.

Пусть любовь, здоровье, счастье

И достаток принесет.

Пусть откроет в день чудесный

Небо вам большой портал,

Чтоб мечту свою и просьбу

В космос каждый вмиг послал.

Китайский Новый год – поздравления / Фото: bonnycards

С Китайским Новым годом: смешные пожелания

***

В Новый год очередной

(родом из Китая)

Пожелаю я тебе

Радости без края!

Пусть все будет хорошо

И здоровье – крепким,

Счастье видным будет пусть,

А беды – незаметны!

Ранее мы публиковали восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам.