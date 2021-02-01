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Клетчатка: в каких продуктах содержится и как помогает организму

1 февраля, 13:25

Ирина Маслова

Эти растительные волокна "успокаивают" чувство голода и способствуют похудению

Свой организм, а вернее – его слаженную работу – можно поддерживать с помощью недорогих продуктов. Например, зимой есть возможность воспользоваться всеми полезными витаминами и микроэлементами, которые содержаться в главных фруктах зимы. А еще можно включить в свой рацион овощи, бобовые, орехи, богатые клетчаткой. О свойствах этих растительных волокон – а именно их влиянии на пищеварение и помощи в похудении – известно много. Кто-то получает их из продуктов, которые содержат клетчатку, кто-то принимает клетчатку в виде препаратов. Нутрициолог Яна Легеза рассказала, чем полезна клетчатка и как ее правильно вводить в рацион.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

"Многих интересует вопрос: можно ли похудеть с помощью клетчатки, будь она в виде пищевых добавок или растительная, то есть та, что содержится в овощах, злаковых, бобовых. Клетчатка сама по себе – не продукт для похудения, но если заменять ею прием пищи, то за счет очищения кишечника на постоянной основе и снижения калоража, вес будет уходить постепенно. Если клетчатка в виде добавки к основному рациону питания, то пить можно утром натощак с водой, соком или йогуртом, или на ночь вместо ужина", – говорит Яна Легеза.

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Как работает клетчатка?

Волокна клетчатки, попадая к нам в организм, не перевариваются. Именно поэтому клетчатка естественным путем очищает кишечник, поддерживает его работу, помогает при запорах. Она "успокаивает" чувство голода, тем самым вы не будете переедать, ну и станете худеть, соответственно.

Еще клетчатка

  1. Регулирует уровень сахара и плохого холестерина в крови.
  2. Нерастворимые пищевые волокна очищают организм и выводят токсины.
  3. Предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
  4. Снижает риск инфекционных и респираторных заболеваний.

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Сколько клетчатки нужно организму

/ Фото: Pixabay

25-30 г клетчатки содержится в:

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Топ-продукты по содержанию клетчатки

/ Фото: Pexels/Magda Ehlers

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