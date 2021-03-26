Князь Монако резко раскритиковал Меган Маркл и принца Гарри за болтовство на интервью

Интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри, которое вызвало мировой резонанс, прокомментировал и князь Монако Альбер II. Он заявил, что понимает давление, с которым сталкиваются супруги, но считает их публичные беседы неуместными.

Как сообщает Daily Mail, 63-летний Альбер II, он же является и сыном покойной актрисы Грейс Келли, резко раскритиковал интервью Меган и принца Гарри. По его мнению, некорректно публично демонстрировать свое недовольство миллионам зрителей. Князь Монако считает, что супруги должны были обсудить все проблемы лично с дворцом.

Князь Монако Альбер II / Фото: Getty Images

"Меня это немного беспокоило. Я могу понять, почему возникло это недовольство, но не считаю, что интервью на телевидении подходящая площадка для таких обсуждений", – сказал он.

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Когда ведущая поинтересовалась у князя Монако, как он относится к принцу Гарри, тот сказал, что желает принцу Гарри успехов в работе и в новой главе жизни. Альбер II отметил, что надеется, что у принца Гарри хватит рассудительности и мудрости, чтобы сделать правильный выбор.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон приняла сторону разозлившегося принца Уильяма после интервью Меган и Гарри.