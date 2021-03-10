Когда будет день весеннего равноденствия в 2021 году: точная дата и время

Ежегодно в марте происходит весеннее равноденствие, которое знаменует приход не только календарной весны, но и фактической. Когда будет день весеннего равноденствия в 2021 году, что он означает, а также на какие народные приметы стоит обратить внимание, узнайте в нашей статье.

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Весеннее равноденствие-2021: дата и время

День весеннего равноденствия в 2021 году – это суббота, 20 марта. Оно состоится в 11 часов 37 минут по киевскому времени.

В давние времена официальной датой весеннего равноденствия было объявлено 21 марта, поскольку именно в этот день состоялось равноденствие в 325 году во время Первого Никейского собора, на котором была определена дата ежегодного празднования Пасхи.

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Однако в нынешнее время из-за различия между календарным и астрономическим годом, весеннее равноденствие не имеет фиксированной даты и ежегодно сдвигается на несколько часов. Так оно может выпадать на 20, а также 19 и 21 марта.

Зато в високосный год происходит корректировка времени, и блуждающий день весеннего равноденствия возвращается на исходную дату. Поэтому обычно самые ранние даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние – на годы, предшествующие високосным.

Значение весеннего равноденствия

Что же означает весеннее равноденствие и действительно ли день становится равным ночи? После зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день начинает расти и постепенно сравнивается по своей длительности с ночью. Это как раз и происходит в день весеннего равноденствия.

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День весеннего равноденствия / Фото: Unsplash

Таким образом, день весеннего равноденствия – это период, когда Солнце в своем видимом движении по эклиптике переходит через экватор с южной стороны нашей планеты на северную. За счет этого северное полушарие Земли начинает прогреваться более интенсивно, день постепенно увеличивается, а ночь уменьшается, и дело идет к лету.

Кроме того, в день весеннего равноденствия Солнце переходит в созвездие Овна, т.е. начинается астрономическая весна. По мнению астрологов, нахождение Солнца на нулевом градусе первого зодиакального знака является первичным импульсом для начала периода обновления в природе.

Интересен тот факт, что на самом деле в день весеннего равноденствия день почти равен ночи, но все-таки он на несколько мгновений длиннее. Дело в том, что из-за явления атмосферной рефракции Солнце для земного наблюдателя как будто немного приподнимается над горизонтом в моменты приближения к нему.

Также день делает длиннее тот факт, что его долгота по-научному определяется как разность между временем захода и восхода Солнца, точнее – верхнего края солнечного диска относительно горизонта. А вот явление равноденствия рассматривается относительно центра солнечного диска, а не его края.

День весеннего равноденствия: народные приметы

Мороз в день весеннего равноденствия обещает еще сорок морозов.

Если в день равноденствия получается насчитать 40 проталинок, то весна будет теплой.

На равноденствие прилетели птицы – будет хороший урожай хлеба.

Важно провести день весеннего равноденствия радостно – тогда весь год будет удачным.

В день весеннего равноденствия снятся вещие сны.

Загадайте желание в день весеннего равноденствия – и оно сбудется.

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