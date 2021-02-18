Когда украинцы возобновят поездки в ЕС – одно условие

Еще несколько месяцев украинцы не смогут ездить в страны ЕС. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен. Какое условие должны исполнить украинцы – далее в материале.

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По словам Анки Фельдхузен, безвизовые поездки в Европу для украинцев восстановят уже после успешной вакцинации в Украине. Дипломат также добавила, что хотя сейчас ситуация с коронавирусом у нас лучше, чем в Германии, еврочиновники должны учитывать не только показатели последних недель.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году украинцы чаще всего летали отдыхать в Турцию, Египет или в Эмираты. Эти страны принимали туристов при наличии отрицательного ПЦР-теста. Но в 2021 году страны Евросоюза, скорее всего будут пускать туристов при наличии так называемого "Ковидного паспорта".