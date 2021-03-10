Коллаборация года: что готовят вместе Верка Сердючка и Вера Брежнева

Еще недавно многие думали, что же Верка Сердючка делает в тревел-шоу "Орел и решка"? Ну что же, новый сезон шоу о путешествиях поклонники точно запомнят надолго, ведь один из выпусков проведут Верка Сердючка с мамой и Верой Брежневой. Фото появилось в Instagram.

Путешествия – отличный подарок, который оценят многие. Если же сейчас нет возможно куда-то уехать, а у близкого человека скоро праздник и все еще не придумали, что будете дарить – предлагаем заглянуть в наш календарь подарков.

Артистки вместе отправились в Барселону. Также у себя в соцсетях Верка Сердючка поделилась кадрами со съемок. На одном из снимков певица вместе со своей мамой позируют, выглядывая из окон на одной из локаций.

"Съемка "Орла и решки". Март, 2021-й. Замок святой Флорентины", – подписала снимок певица.

Верка Сердючка с мамой / Фото: instagram.com/v_serduchka

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Верка Сердючка и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/v_serduchka

В Сети таким новостям обрадовались.

"Боже, как же я рада", "Ну, это же чистый кайф!","Верусики любимые", "Артистки мои любимые.Обожаю", – написали в Сети.

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