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Модная комбуча – панацея от болезней или хороший маркетинговый ход?

25 февраля, 13:35

Ирина Маслова

Узнаем, как чайный гриб стал для многих суперфудом

Комбуча или чайный гриб – это ферментированный продукт, то есть, как квашенная капуста и кефир, полученный путем брожения. Модно пить комбучу стало около 10 лет. Все благодаря приверженцам зожа, которые считают чайный гриб чуть ли не панацеей от многих хворей. Вместе с нутрициологом Яной Легезой разберем, где здесь правда, а где расчетливый маркетинговый ход.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Что полезного есть в комбуче?

"Комбучу получают путем брожения. И в этом процессе полезные бактерии "уничтожают" сахар и крахмал, взамен образуя молочную кислоту. Молочная кислота обогащает продукты ферментами, витаминами, омега-3 жирными кислотами и полезными пробиотиками", – говорит Яна Легеза.

Неужели комбуча настолько полезна, что ее можно всем?

Практически всем, у кого есть проблемы с:

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Важно

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Не менее важно

Помнить, что несмотря на полезные свойства комбучи, научно они не доказаны. Так что перед тем, как начать пить чайный гриб, обязательна консультация с врачом и диетологом.

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Если комбучу можно, то как правильно ее пить?

Комбуча – это полезно. И, если ваш врач и диетолог рекомендуют ее, то – пожалуйста. Что касается того, суперфуд это или нет, то, скорее всего, это маркетинговый ход. Этот напиток не заменит здоровое питание, в котором присутствуют овощи, семена, богатые клетчаткой и другие полезные продукты.

Здесь узнаете, нужно ли отказываться от кофе и если да, то кому.

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