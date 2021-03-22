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Кондитер призывает вакцинироваться против коронавируса с помощью шоколадных кроликов

22 марта, 14:33

Анна Ковпак

Католики в этом году отметят Пасху 4 апреля

Шоколадных зайцев со шприцами для прививок изготавливают в Венгрии. Таким образом местный кондитер напоминает покупателям о важности иммунизации против коронавируса. Зачем ему это надо – далее в материале. Тем временем в Украине начинается второй этап вакцинации.

Видео: Сегодня

Шоколадные зайцы со шприцами для прививок посвящены празднику Пасхи. Католики в этом году отметят его 4 апреля.

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Предприниматель из Венгрии говорит, что ждет, когда пандемия завершится, ведь его лавка сладостей на грани банкротства. В случае же массовой вакцинации жизнь вернется в прежнее русло, не останется карантинов и других ограничений.

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"После такого количества негативных новостей очень важно донести до покупателей позитив. Если это поможет мотивировать людей делать прививки, то моя работа не напрасна", – рассказал кондитер Ласло Римочи.

Тем временем мы выяснили, что делать, если хлеб засох. Есть 5 способов вернуть ему свежесть.

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Источник: Сегодня

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