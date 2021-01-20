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Кондитера арестовали за продажу кексов в виде мужских гениталий (фото)

20 января, 10:02

Владимир Грисюк

После допроса она была освобождена под залог в размере 5000 египетских фунтов

Службы безопасности Египта арестовали кондитера за изготовление кексов с украшениями в виде пениса для частной вечеринки в одном из спортивных клубов Каира. Об этом сообщает издание The Guardian.

В прокуратуре кондитер рассказала следователям, что члены клуба "пришли в ее магазин, показали ей фотографии гениталий и просили сделать похожие торты". После допроса она была освобождена под залог в размере 5000 египетских фунтов (около девяти тысяч гривен).

Кексы, которые подавали на вечеринке в Каире
Фото: Gezira

Египетский Дом фетв, признанный ООН одной из наиболее авторитетных религиозных организаций в мире, напомнил, что такая выпечка запрещена исламом.

"Размещение изображений обнаженного тела, а также изготовление пирожных и других товаров, изображающих сексуальные отношения, запрещено шариатом и уголовно наказуемо. Это нарушение ценностей", – написано на официальной странице египетского Дома фетв в Facebook.

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Отреагировал на инцидент и министра по делам молодежи и спорта Египта Ашрафа Собх.

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"Министерство сформирует комитет для расследования инцидента и наказания виновников", – заявил он.

Напомним, ранее участник шоу рассмешил ведущего, показав ему свои гениталии.

Смотрите видео: как приготовить кекс, который будет безвредным для фигуры

Кроме этого, пилот пассажирского самолета "нарисовал" в небе эротический силуэт.

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