Кондратюк о Добрынине на российском "Холостяке": Подумал задницей

Знаменитый продюсер не стал скрывать свое негодование

Не только соцсети бурно отреагировали на новость о том, что экс-участник украинского реалити "Холостяк" Никита Добрынин стал ведущим российского аналога этого шоу, где главным героем нового сезона стал Тимати.

Сам Никита пока это никак не комментирует, однако многие его подписчики и даже представители шоу-бизнеса уже успели прокомментировать ситуацию.

Так, известный украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк резко высказался насчет того, что Никита решил стать ведущим шоу страны-агрессора.

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"Молодой, талантливый и бесчестный – это лучше, чем просто молодой и талантливый, – подумал он...своей задницей", – прокомментировал Кондратюк в Facebook.

Скриншот: Facebook

"В этом проекте я знаю все до мелочей, знаю, как поступить лучше, что подсказать холостяку, направить его в каких-то моментах, как его поддержать — что крайне важно! Холостяку очень нужна поддержка на проекте", — цитирует слова Добрынина одно из российских изданий.

Напомним, Никита Добрынин был участником девятого сезона украинского "Холостяка". В финале он выбрал Дашу Квиткову. Они стали единственной парой в истории украинского "Холостяка", которая поженилась по завершении проекта. Скоро они впервые станут родителями.